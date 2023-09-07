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US Open
07 сентября 2023, 11:59 | Обновлено 07 сентября 2023, 12:02
737
1

Наоми ОСАКА: «Не думала, что если у меня будет ребенок, то я вернусь в тур»

Японская теннисистка вернется на корт в следующем сезоне

07 сентября 2023, 11:59 | Обновлено 07 сентября 2023, 12:02
737
1
Наоми ОСАКА: «Не думала, что если у меня будет ребенок, то я вернусь в тур»
US Open. Наоми Осака и Майкл Фелпс

Четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam Наоми Осака прибыла на US Open и подтвердила, что планирует сыграть на Открытом чемпионате Австралии в следующем году.

«На самом деле, я чувствовала большое давление на себя. Я всегда считала, что если у тебя есть ребенок, то это, по сути, конец твоей карьеры.

В теннисном туре не так много женщин с детьми. Обычно они немного старше, и это кажется очень тяжелой нагрузкой на организм. Я просто никогда не думала, что если у меня будет ребенок, то я вернусь в тур.

Я не знаю, как пройдет для меня начало года... По крайней мере, я настроюсь на очень хороший конец года», – заявила японка.

Отметим, что 9 июля Наоми родила дочку.

Осака дважды выигрывала US Open и дважды Australian Open.

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Источник Tennis World USA
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KirTheKing
это будет бомбовый АО: каровозик, осака, кербер, Элина !! ..
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