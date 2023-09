Наоми ОСАКА: «Не думала, что если у меня будет ребенок, то я вернусь в тур»

Четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam Наоми Осака прибыла на US Open и подтвердила, что планирует сыграть на Открытом чемпионате Австралии в следующем году.

«На самом деле, я чувствовала большое давление на себя. Я всегда считала, что если у тебя есть ребенок, то это, по сути, конец твоей карьеры.

В теннисном туре не так много женщин с детьми. Обычно они немного старше, и это кажется очень тяжелой нагрузкой на организм. Я просто никогда не думала, что если у меня будет ребенок, то я вернусь в тур.

Я не знаю, как пройдет для меня начало года... По крайней мере, я настроюсь на очень хороший конец года», – заявила японка.

Отметим, что 9 июля Наоми родила дочку.

Осака дважды выигрывала US Open и дважды Australian Open.

Our 2x champ Naomi Osaka is back in the house! 🏠 pic.twitter.com/RF4egwONx8