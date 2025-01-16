Наоми Осака – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 января на кортах Australian Open 2025 состоится матч 3-го раунда между Наоми Осакой (Япония, WTA 51) и Белиндой Бенчич (Швейцария, WTA 294).

Поединок пройдет на John Cain Arena 3-м запуском после игры Карбальес Баэна – Пол. Ориентировочное время начала игры – 08:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Бенчич.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Коко Гауфф (США, WTA 3), либо против Лейлы Фернандес (Канада, WTA 29).

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