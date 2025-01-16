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Australian Open
16 января 2025, 19:51 | Обновлено 16 января 2025, 20:44
161
0

Наоми Осака – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда Australian Open 2025 17 января в 08:00 по Киеву

16 января 2025, 19:51 | Обновлено 16 января 2025, 20:44
161
0
Наоми Осака – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Наоми Осака и Белинда Бенчич

17 января на кортах Australian Open 2025 состоится матч 3-го раунда между Наоми Осакой (Япония, WTA 51) и Белиндой Бенчич (Швейцария, WTA 294).

Поединок пройдет на John Cain Arena 3-м запуском после игры Карбальес Баэна – Пол. Ориентировочное время начала игры – 08:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Бенчич.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Коко Гауфф (США, WTA 3), либо против Лейлы Фернандес (Канада, WTA 29).

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Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 17 января
Наоми Осака Белинда Бенчич смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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