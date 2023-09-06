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  4. Полузащитник ПСЖ близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
06 сентября 2023, 17:34 |
554
0

Полузащитник ПСЖ близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии

Переговоры по трансферу Марко Верратти вышли на заключительный этап

06 сентября 2023, 17:34 |
554
0
Полузащитник ПСЖ близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии
Twitter (Фабрицио Романо). Марко Верратти

Полузащитник французского «ПСЖ» Марко Верратти близок к переходу в «Аль-Араби» из Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры между клубами по трансферу 30-летнего итальянца выходят на завершающую стадию. В ближайшее время ожидается завершение сделки.

В конце августа сообщалось, что соглашение между «ПСЖ» и «Аль-Араби» практически достигнуто и осталось согласовать некоторые детали личного контракта Верратти.

В нынешнем сезоне в составе французского клуба Марко Верратти не выступал, а в прошлом сезоне сыграл 40 матчей и сделал одну результативную передачу.

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трансферы Марко Верратти ПСЖ Аль-Араби чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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