Полузащитник ПСЖ близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии
Переговоры по трансферу Марко Верратти вышли на заключительный этап
Полузащитник французского «ПСЖ» Марко Верратти близок к переходу в «Аль-Араби» из Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.
Переговоры между клубами по трансферу 30-летнего итальянца выходят на завершающую стадию. В ближайшее время ожидается завершение сделки.
В конце августа сообщалось, что соглашение между «ПСЖ» и «Аль-Араби» практически достигнуто и осталось согласовать некоторые детали личного контракта Верратти.
В нынешнем сезоне в составе французского клуба Марко Верратти не выступал, а в прошлом сезоне сыграл 40 матчей и сделал одну результативную передачу.
Al Arabi and Verratti, final stages since last week… waiting on details and then here we go ⤵️🇶🇦 https://t.co/vmZT3r096x— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2023
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