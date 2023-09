Полузащитник ПСЖ близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии

Полузащитник французского «ПСЖ» Марко Верратти близок к переходу в «Аль-Араби» из Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры между клубами по трансферу 30-летнего итальянца выходят на завершающую стадию. В ближайшее время ожидается завершение сделки.

В конце августа сообщалось, что соглашение между «ПСЖ» и «Аль-Араби» практически достигнуто и осталось согласовать некоторые детали личного контракта Верратти.

В нынешнем сезоне в составе французского клуба Марко Верратти не выступал, а в прошлом сезоне сыграл 40 матчей и сделал одну результативную передачу.

Al Arabi and Verratti, final stages since last week… waiting on details and then here we go ⤵️🇶🇦 https://t.co/vmZT3r096x