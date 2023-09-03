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  4. Демарай ГРЕЙ: «Трудно играть за человека, который тебя не уважает»
Англия
03 сентября 2023, 13:51 | Обновлено 03 сентября 2023, 13:52
997
4

Демарай ГРЕЙ: «Трудно играть за человека, который тебя не уважает»

Вингер «Эвертона» обратился к болельщикам и намекнул, почему он хочет уйти

03 сентября 2023, 13:51 | Обновлено 03 сентября 2023, 13:52
997
4
Демарай ГРЕЙ: «Трудно играть за человека, который тебя не уважает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Демарай Грей

Левый вингер «Эвертона» Демарай Грей обратился к болельщикам клуба:

«Фанаты «Эвертона», вы всегда прекрасно ко мне относились, но слишком тяжело играть за человека, не уважающего тебя как личность».

О ком идет речь в этом сообщении можно только догадываться. Возможно, о главном тренере команды Шоне Дайче, а возможно и об одном из руководителей клуба.

Демарай Грей очень обиделся на «Эвертон» за то, что они не отпустили его в «Фулхэм» или чемпионат Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо. Сейчас он настаивает, что больше не хочет играть за мерсисайдский клуб.

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Демарай Грей Шон Дайч Эвертон трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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Gargantua
Ивоби продали, если еще и Грея отпустить то креативить некому будет
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+1
Выталкиватель парашутистов
Если бы был тренером, то в моей команде не играл бы ни один игрок с африканскими корнями, с ними одни проблемы, как на поле, так и внутри коллектива... Весь негатив идет только от них....
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-1
pouhist2
давно пора в чемпионшип эвертону,который год выскакивают нашару,чего стоит прошлогодние 5  1 с Брайтоном
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-2
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Теннис
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