Демарай ГРЕЙ: «Трудно играть за человека, который тебя не уважает»
Вингер «Эвертона» обратился к болельщикам и намекнул, почему он хочет уйти
Левый вингер «Эвертона» Демарай Грей обратился к болельщикам клуба:
«Фанаты «Эвертона», вы всегда прекрасно ко мне относились, но слишком тяжело играть за человека, не уважающего тебя как личность».
О ком идет речь в этом сообщении можно только догадываться. Возможно, о главном тренере команды Шоне Дайче, а возможно и об одном из руководителей клуба.
Демарай Грей очень обиделся на «Эвертон» за то, что они не отпустили его в «Фулхэм» или чемпионат Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо. Сейчас он настаивает, что больше не хочет играть за мерсисайдский клуб.
Demarai Gray statement: “Everton fans have always been great with me — but it’s so difficult to play for someone who doesn’t show you respect as a person”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2023
🔵⛔️ Gray, showing strong and clear position after Everton rejected several bids to sell him. pic.twitter.com/gR4JfXrsQn
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