Демарай ГРЕЙ: «Трудно играть за человека, который тебя не уважает»

Левый вингер «Эвертона» Демарай Грей обратился к болельщикам клуба:

«Фанаты «Эвертона», вы всегда прекрасно ко мне относились, но слишком тяжело играть за человека, не уважающего тебя как личность».

О ком идет речь в этом сообщении можно только догадываться. Возможно, о главном тренере команды Шоне Дайче, а возможно и об одном из руководителей клуба.

Демарай Грей очень обиделся на «Эвертон» за то, что они не отпустили его в «Фулхэм» или чемпионат Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо. Сейчас он настаивает, что больше не хочет играть за мерсисайдский клуб.

Demarai Gray statement: “Everton fans have always been great with me — but it’s so difficult to play for someone who doesn’t show you respect as a person”.



