МОРГАН: Челси, потратьте еще £1 млрд на игроков, которые бегают как цыплята
Журналист не упустил шанс поиздеваться над фанатами лондонцев
Известный британский журналист и фанат «Арсенала» Пирс Морган поиздевался в Twitter над фанатами лондонского «Челси»:
«Не паникуйте, болельщики «Челси» – вам просто нужно потратить еще 1 миллиард фунтов на еще 30 игроков, которые бегают вокруг, как обезглавленные цыплята, и понятия не имеют, что им следует делать», – написал Пирс.
В 4-м туре АПЛ «Челси» уступил 0:1 «Ноттингему Форест».
Don't panic, Chelsea fans - you just need to spend another £1bn on another 30 players who run around like headless chickens and have no idea what they're supposed to be doing.— Piers Morgan (@piersmorgan) September 2, 2023
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