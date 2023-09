МОРГАН: Челси, потратьте еще £1 млрд на игроков, которые бегают как цыплята

Известный британский журналист и фанат «Арсенала» Пирс Морган поиздевался в Twitter над фанатами лондонского «Челси»:

«Не паникуйте, болельщики «Челси» – вам просто нужно потратить еще 1 миллиард фунтов на еще 30 игроков, которые бегают вокруг, как обезглавленные цыплята, и понятия не имеют, что им следует делать», – написал Пирс.

В 4-м туре АПЛ «Челси» уступил 0:1 «Ноттингему Форест».

Don't panic, Chelsea fans - you just need to spend another £1bn on another 30 players who run around like headless chickens and have no idea what they're supposed to be doing.