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  4. МОРГАН: Челси, потратьте еще £1 млрд на игроков, которые бегают как цыплята
Англия
02 сентября 2023, 22:40 |
744
0

МОРГАН: Челси, потратьте еще £1 млрд на игроков, которые бегают как цыплята

Журналист не упустил шанс поиздеваться над фанатами лондонцев

02 сентября 2023, 22:40 |
744
0
МОРГАН: Челси, потратьте еще £1 млрд на игроков, которые бегают как цыплята
Getty Images/Global Images Ukraine. Пирс Морган

Известный британский журналист и фанат «Арсенала» Пирс Морган поиздевался в Twitter над фанатами лондонского «Челси»:

«Не паникуйте, болельщики «Челси» – вам просто нужно потратить еще 1 миллиард фунтов на еще 30 игроков, которые бегают вокруг, как обезглавленные цыплята, и понятия не имеют, что им следует делать», – написал Пирс.

В 4-м туре АПЛ «Челси» уступил 0:1 «Ноттингему Форест».

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Пирс Морган Челси Ноттингем Форест Челси - Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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