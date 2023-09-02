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Бёрнли
02.09.2023 17:00 – FT 2 : 5
Тоттенхэм
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Англия
02 сентября 2023, 19:03 | Обновлено 02 сентября 2023, 20:09
1663
7

Челси с Мудриком проиграл, крупные победы Манчестер Сити и Тоттенхэма

А также ничья Борнмута с Забарным в составе

02 сентября 2023, 19:03 | Обновлено 02 сентября 2023, 20:09
1663
7
Челси с Мудриком проиграл, крупные победы Манчестер Сити и Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в матче очередного тура чемпионата Англии принимал «Ноттингем Форест» и не сумел набрать даже один пункт. На старте второго тайме единственный гол оформил Эланга.

Украинский хавбек Михаил Мудрик, пропустивший два прошлых матча из-за травмы, попал в заявку на игру и вышел на поле на поле на 77-й минуте, однако команде не помог.

Среди других результатов отметим крупные победы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма», а также ничью «Борнмута», который не удержал победу над «Брентфордом». Защитник Илья Забарный провел на поле весь матч.

Чемпионат Англии. 4-й тур

Челси - Ноттингем Форест 0:1
Гол: Эланга, 48

Манчестер Сити - Фулхэм 5:1
Голы: Альварес, 31, Аке, 45, Холанд, 58, 70 (с пен), 90+5 - Рим, 33

Брентфорд - Борнмут 2:2
Голы: Йенсен, 7, Мбуэмо, 90+2 - Соланке, 30, Брукс, 77

Бернли - Тоттенхэм 2:5
Голы: Форстер, 4, Браунхилл, 90 - Сон, 16, 63, 66, Ромеро, 45, Мэддисон, 54

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Viktor Shuper
Ридаю з Челсі, ну і дно, просто нема слів
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+9
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Rzechpospolita
Я столько навесов, как в сегодняшнем матче это сделал Челси -  за всю жизнь не видел))) Бестолковая игра от Челси, впрочем, как и в прошлом сезоне! 
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+5
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Summertime
Надо было на 88 минуте выпускать. Всё равно такому Челси даже Усик не поможет.  Дрова не смогли обыграть деревья.)))
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+2
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Иван Качура
Дачники ефектно розвинули ноги перед шейхами, а проти канонірів наригали на нічию. 
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0
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