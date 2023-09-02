Челси с Мудриком проиграл, крупные победы Манчестер Сити и Тоттенхэма

«Челси» в матче очередного тура чемпионата Англии принимал «Ноттингем Форест» и не сумел набрать даже один пункт. На старте второго тайме единственный гол оформил Эланга.

Украинский хавбек Михаил Мудрик, пропустивший два прошлых матча из-за травмы, попал в заявку на игру и вышел на поле на поле на 77-й минуте, однако команде не помог.

Среди других результатов отметим крупные победы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма», а также ничью «Борнмута», который не удержал победу над «Брентфордом». Защитник Илья Забарный провел на поле весь матч.

Чемпионат Англии. 4-й тур

Челси - Ноттингем Форест 0:1

Гол: Эланга, 48

Манчестер Сити - Фулхэм 5:1

Голы: Альварес, 31, Аке, 45, Холанд, 58, 70 (с пен), 90+5 - Рим, 33

Брентфорд - Борнмут 2:2

Голы: Йенсен, 7, Мбуэмо, 90+2 - Соланке, 30, Брукс, 77

Бернли - Тоттенхэм 2:5

Голы: Форстер, 4, Браунхилл, 90 - Сон, 16, 63, 66, Ромеро, 45, Мэддисон, 54