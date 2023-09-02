2 сентября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 4-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Ноттингем Форест». Старт поединка намечен на 21:00 по киевскому времени

Челси

Клуб, точнее, Маурисио Почеттино лично, пожалуй, как никогда рад, что наконец-то закрыто трансферное окно. Таким образом, менеджер, который сам не так давно вернулся в Лондон и возглавил новую для себя команду, точно знает, с кем ему работать в ближайшие месяцы. По крайней мере, до января, когда Боули снова сможет перетасовать состав. С учетом того, какой табун футболистов ушел и появился, не удивительно, что пока что аристократы выглядят максимально нестабильно. Тем более что аргентинец, пусть и не знающий всех нынешних подопечных, дает шанс молодежи. После оптимистичной ничьи с Ливерпулем синие проиграли крепко организованному соседу, Вест Хэму, после чего ожидаемо разгромили дебютанта Премьер-Лиги, Лутону.

Ноттингем Форест

Команда проводит 2-й сезон в высшем дивизионе. И такое считается по умолчанию более сложной задачей, чем даже стартовый розыгрыш - а он был неплохим для лесников. Благо, что есть толковый тренер, Стив Купер, а состав на этот раз летом укрепляли не так хаотично, как в 2022-м. Пока что клуб не удивлял, он вырвал победу над более слабым противником, Шеффилд Юнайтед, что только поднялся из Чемпионшипа. Но при этом проиграли обоим грандам, Арсеналу и Манчестер Юнайтед. С последними получилось огорошить на старте, забив дважды за первые 4 минуты. Но уже на 17-й минуте красные дьяволы и сами организовали 1-й мяч, а в итоге в большинстве, пусть и не без скандала, оформили волевую победу 3-2.

Статистика личных встреч

В кубковом формате Челси был явно сильнее. Но, поднявшись в АПЛ, лесники смогли оформить ничьи в обоих матчах с кризисным грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают аристократов безоговорочным фаворитом пары. Но он нестабилен, а Ноттингем Форест показывает умение бороться с грандами. Так что остановимся на предложении в виде тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,71).