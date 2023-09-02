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Чемпионат Англии
Челси
02.09.2023 17:00 – FT 0 : 1
Ноттингем Форест
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Англия
02 сентября 2023, 20:35 |
932
0

Челси – Ноттингем Форест – 0:1. Неудачный матч Синих и Мудрика. Обзор игры

Команда Почеттино пока не впечатляет

02 сентября 2023, 20:35 |
932
0
Челси – Ноттингем Форест – 0:1. Неудачный матч Синих и Мудрика. Обзор игры
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Челси»на своем поле проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 0:1. Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на поле во втором тайме, но команде не помог.

При этом игрок получил низкую оценку за свои действия.

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Ноттингем Форест).
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Челси Ноттингем Форест Михаил Мудрик видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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