Челси – Ноттингем Форест – 0:1. Неудачный матч Синих и Мудрика. Обзор игры

В матче чемпионата Англии «Челси»на своем поле проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 0:1. Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на поле во втором тайме, но команде не помог.

При этом игрок получил низкую оценку за свои действия.