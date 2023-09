ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом

«Челси» в матче очередного тура чемпионата Англии принимал «Ноттингем Форест» и не сумел набрать даже один пункт. На старте второго тайме единственный гол оформил Эланга.

Украинский хавбек Михаил Мудрик, пропустивший два прошлых матча из-за травмы, попал в заявку на игру и вышел на поле на поле на 77-й минуте, однако команде не помог. Кроме того, выглядел на фоне партнеров очень одиноко, в одном из момментов потерял мяч на чужой половине поля и не смог отработать в защите. Его обыграл Эланга и это снова стало мемом в соцсетях.

Фанаты уже просто охотятся за ошибками украинского игрока и не прощают ему ничего.

ВИДЕО МОМЕНТА ИЗДЕВАТЕЛЬСКОГО ФИНТА ЭЛАНГИ ПЕРЕД МУДРИКОМ

