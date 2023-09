Манчестер Юнайтед арендовал полузащитника Фиорентины

Полузащитник итальянской «Фиорентины» Софьян Амрабат переходит в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» арендовал 27-летнего Амрабата до июня 2024 года за 10 миллионов евро с возможностью выкупа за 20 миллионов плюс 5 миллионов бонусами. В ближайшее время марокканец приедет в Манчестер.

В нынешнем сезоне в составе «Фиорентины» Софьян Амрабат не играл, а за прошлый сезон сыграл 49 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

Sofyan Amrabat, new Manchester Utd player as revealed earlier — here we go confirmed 🔴🇲🇦 #MUFC



Loan deal on €10m fee plus buy clause for June 2024 worth €20m plus €5m add-ons if Man United want Sofyan to stay on long term.



