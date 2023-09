Источник: Русин прошел медосмотр в Сандерленде

Трансфер форварда луганской «Зари» Назария Русина в «Сандерленд» практически завершен. Об этом сообщает английский журналист Майкл Уокер.

По его информации, сегодня 24-летний украинец прошел медосмотр в английском клубе. О подписании контракта официально должны объявить в ближайшее время.

Условия сделки пока не называются. Ранее в СМИ сообщалось о том, что Русин подпишет контракт на три года с опцией продления еще на год. Украинец станет восьмым подписанием «Сандерленда» в нынешнее трансферное окно.

Nazariy Rusyn looks like it is done. The 24 year-old forward becomes Sunderland's eighth summer signing. Medical passed. (As it stands, Sunderland have not received any bid for Dan Neil, nor improved offer for Patrick Roberts. As it stands.) https://t.co/ahJDwARWiD