Источник: Русин прошел медосмотр в Сандерленде

Трансфер форварда луганской «Зари» Назария Русина в «Сандерленд» практически завершен. Об этом сообщает английский журналист Майкл Уокер.

По его информации, сегодня 24-летний украинец прошел медосмотр в английском клубе. О подписании контракта официально должны объявить в ближайшее время.

Условия сделки пока не называются. Ранее в СМИ сообщалось о том, что Русин подпишет контракт на три года с опцией продления еще на год. Украинец станет восьмым подписанием «Сандерленда» в нынешнее трансферное окно.