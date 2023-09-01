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Чемпионшип
01 сентября 2023, 14:43 |
587
0

Источник: Русин прошел медосмотр в Сандерленде

Украинский форвард покинет «Зарю»

01 сентября 2023, 14:43 |
587
0
Источник: Русин прошел медосмотр в Сандерленде
УПЛ. Назарий Русин

Трансфер форварда луганской «Зари» Назария Русина в «Сандерленд» практически завершен. Об этом сообщает английский журналист Майкл Уокер.

По его информации, сегодня 24-летний украинец прошел медосмотр в английском клубе. О подписании контракта официально должны объявить в ближайшее время.

Условия сделки пока не называются. Ранее в СМИ сообщалось о том, что Русин подпишет контракт на три года с опцией продления еще на год. Украинец станет восьмым подписанием «Сандерленда» в нынешнее трансферное окно.

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Источник Sport.ua
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