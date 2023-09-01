Манчестер Юнайтед арендовал защитника Тотенхэма
Серхио Регилон переезжает в Манчестер
Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилон продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.
«Манчестер Юнайтед» взял 26-летнего Регилона в аренду. Соглашение предусматривает возможность прерывания аренды в январе. В ближайшее время испанский защитник пройдет медосмотр.
В нынешнем сезоне в составе «Тоттенхэма» Серхио Регилон не играл, а в прошлом сезоне сыграл два матча. Также часть прошлого сезона испанец провел в аренде в мадридском «Атлетико», за который сыграл 13 матчей.
Sergio Reguilón to Manchester United, here we go! Verbal agreement in place with Tottenham on loan deal 🚨🔴 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2023
Understand medical tests are taking place right now! 🩺
There will be clause to break loan deal in January. Marc Cucurella deal, OFF. pic.twitter.com/IWjIucXcb2
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