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Англия
01 сентября 2023, 02:35 | Обновлено 01 сентября 2023, 02:36
65
0

Манчестер Юнайтед арендовал защитника Тотенхэма

Серхио Регилон переезжает в Манчестер

01 сентября 2023, 02:35 | Обновлено 01 сентября 2023, 02:36
65
0
Манчестер Юнайтед арендовал защитника Тотенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Регилон

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилон продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» взял 26-летнего Регилона в аренду. Соглашение предусматривает возможность прерывания аренды в январе. В ближайшее время испанский защитник пройдет медосмотр.

В нынешнем сезоне в составе «Тоттенхэма» Серхио Регилон не играл, а в прошлом сезоне сыграл два матча. Также часть прошлого сезона испанец провел в аренде в мадридском «Атлетико», за который сыграл 13 матчей.

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Источник Фабрицио Романо
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