Манчестер Юнайтед арендовал защитника Тотенхэма

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилон продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» взял 26-летнего Регилона в аренду. Соглашение предусматривает возможность прерывания аренды в январе. В ближайшее время испанский защитник пройдет медосмотр.

В нынешнем сезоне в составе «Тоттенхэма» Серхио Регилон не играл, а в прошлом сезоне сыграл два матча. Также часть прошлого сезона испанец провел в аренде в мадридском «Атлетико», за который сыграл 13 матчей.

