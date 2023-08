Защитник Лестера перешел в Серию А

Защитник английского «Лестера» Виктор Кристиансен переходит в итальянскую «Болонью», сообщает Фабрицио Романо.

20-летний датчанин переезжает в Италию на правах аренды с возможностью выкупа. В случае, если «Болонья» ею воспользуется, то сможет подписать с Кристиансеном контракт на четыре года.

В нынешнем сезоне в составе «Лестера» Виктор Кристиансен не играл, а в прошлом сезоне сыграл 14 матчей, в которых сделал одну результативную передачу. Часть прошлого сезона датчанин провел в аренде в «Копенгагене», за который сыграл 24 матча, забил один гол и также сделал одну результативную передачу.

Victor Kristiansen joins Bologna from Leicester, as reported — loan plus buy option clause and future four year contract 🔴🔵🇩🇰 #SerieA #LCFC pic.twitter.com/XYKgsnZpC8