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Англия
30 августа 2023, 21:50 | Обновлено 30 августа 2023, 21:51
482
0

Защитник Лестера перешел в Серию А

Виктор Кристиансен не будет играть в Чемпионшипе

30 августа 2023, 21:50 | Обновлено 30 августа 2023, 21:51
482
0
Защитник Лестера перешел в Серию А
Twitter (Фабриціо Романо). Виктор Кристиансен

Защитник английского «Лестера» Виктор Кристиансен переходит в итальянскую «Болонью», сообщает Фабрицио Романо.

20-летний датчанин переезжает в Италию на правах аренды с возможностью выкупа. В случае, если «Болонья» ею воспользуется, то сможет подписать с Кристиансеном контракт на четыре года.

В нынешнем сезоне в составе «Лестера» Виктор Кристиансен не играл, а в прошлом сезоне сыграл 14 матчей, в которых сделал одну результативную передачу. Часть прошлого сезона датчанин провел в аренде в «Копенгагене», за который сыграл 24 матча, забил один гол и также сделал одну результативную передачу.

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Виктор Кристиансен Болонья Лестер трансферы Серии A Чемпионшип трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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