Ван де Бек намерен уйти из Манчестер Юнайтед

Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бек намерен покинуть английский клуб, сообщает Фабрицио Романо.

Сейчас 26-летний Ван де Бек рассматривает разные варианты продолжения карьеры, однако он не вел переговоры с французским «Лорьяном» и итальянским «Дженоа», с которыми его связывали слухи.

Также «Манчестер Юнайтед» отклонил окончательное предложение испанского «Реал Сосьедада» по Ван де Беку.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бек не играл, а за прошлый сезон сыграл 14 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

