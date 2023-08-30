Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ван де Бек намерен уйти из Манчестер Юнайтед
Англия
30 августа 2023, 18:17 |
264
0

Ван де Бек намерен уйти из Манчестер Юнайтед

Полузащитник «МЮ» рассматривает разные варианты

30 августа 2023, 18:17 |
264
0
Ван де Бек намерен уйти из Манчестер Юнайтед
Twitter (Фабрицио Романо). Донни ван де Бек

Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бек намерен покинуть английский клуб, сообщает Фабрицио Романо.

Сейчас 26-летний Ван де Бек рассматривает разные варианты продолжения карьеры, однако он не вел переговоры с французским «Лорьяном» и итальянским «Дженоа», с которыми его связывали слухи.

Также «Манчестер Юнайтед» отклонил окончательное предложение испанского «Реал Сосьедада» по Ван де Беку.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бек не играл, а за прошлый сезон сыграл 14 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

По теме:
Трансфер Канселу в Барселону на грани срыва
Снова выбрал деньги. Янник Феррейра Карраско договорился с Аль-Шабабом
ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Салемакерс перешел в Болонью
Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек трансферы АПЛ трансферы Дженоа Лорьян Реал Сосьедад трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
Бокс | 29 августа 2023, 20:11 25
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком

Фрэнк Уоррен настроен серьезно

Игрок Металлиста 1925 прокомментировал прекращение финансирования клуба
Футбол | 30 августа 2023, 18:09 0
Игрок Металлиста 1925 прокомментировал прекращение финансирования клуба
Игрок Металлиста 1925 прокомментировал прекращение финансирования клуба

Хавбек Ярослав Мартынюк предлагает дождаться официального заявления

Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Футбол | 30.08.2023, 16:33
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Теннис | 30.08.2023, 10:41
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 30.08.2023, 00:11
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
29.08.2023, 23:00 36
Теннис
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
29.08.2023, 08:44 1
Бокс
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
29.08.2023, 01:35 3
Теннис
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
30.08.2023, 06:15
Теннис
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
29.08.2023, 16:10 19
Футбол
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
29.08.2023, 08:00 15
Футбол
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
30.08.2023, 15:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем