Ван де Бек намерен уйти из Манчестер Юнайтед
Полузащитник «МЮ» рассматривает разные варианты
Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бек намерен покинуть английский клуб, сообщает Фабрицио Романо.
Сейчас 26-летний Ван де Бек рассматривает разные варианты продолжения карьеры, однако он не вел переговоры с французским «Лорьяном» и итальянским «Дженоа», с которыми его связывали слухи.
Также «Манчестер Юнайтед» отклонил окончательное предложение испанского «Реал Сосьедада» по Ван де Беку.
В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бек не играл, а за прошлый сезон сыграл 14 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Donny van de Beek now still assessing options for next move. He’s expected to leave as many clubs show interest but he never negotiated with Lorient or Genoa. 🚨🔴🇳🇱 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023
Man United rejected final approach from Real Sociedad for Donny.
🇲🇦 Amrabat keeps waiting for United. pic.twitter.com/Ss5JDMr3mE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фрэнк Уоррен настроен серьезно
Хавбек Ярослав Мартынюк предлагает дождаться официального заявления