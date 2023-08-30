Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»

На следующей неделе в столице Германии Берлине десятки ведущих руководителей европейского футбола соберутся на генеральную ассамблею Европейской клубной ассоциации (ECA).

ECA – это коллективный орган, задачей которого является представление интересов клубов Европы, в первую очередь тех, которые регулярно или эпизодически участвуют в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и лоббирование изменений в руководящих органах и организаторах соревнований – УЕФА и ФИФА.

В сентябре в организации пройдут выборы представителей в правление ECA, и среди тех, кто будет бороться за голоса избирателей, будет Сергей Палкин, генеральный директор чемпиона Украины, донецкого «Шахтера».

На этой неделе, в преддверии выборов, 48-летний Палкин побеседовал с The Athletic в формате «вопрос-ответ», обсудив состояние украинского футбола в разгар войны, недавнее поведение президента Испанской футбольной ассоциации Луиса Рубиалеса, проблемы, возникающие в связи с созданием Саудовской Про-лиги, вопрос о том, стоит ли вообще выносить матчи Лиги чемпионов за пределы Европы, и будущее телетрансляций в спорте.

Вот что он хотел сказать...

– Почему Вы хотите войти в состав правления ECA?

– С тех пор как полтора года назад началась война в Украине, она показала, где организация футбола слаба, особенно в том, как мы реагируем в нестандартных форс-мажорных ситуациях, и поэтому нам нужно многое менять.

Поэтому я принял решение идти в ЕСА, потому что многое уже сделано, но есть куда совершенствоваться.

– Какова ситуация в украинском футболе на старте этого сезона в условиях продолжающейся войны после вторжения россии?

– Честно говоря, для украинского футбола она катастрофическая. Болельщиков не пускают на стадионы, поэтому игры проходят за закрытыми дверями. У нас практически нулевые доходы внутри Украины: спонсорская помощь, доходы от матчей, продажа билетов и телевизионных прав.

Единственный выход – продавать наших (украинских) игроков за границу (потому что ФИФА ввела постановление, согласно которому иностранные игроки могут в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты на время войны и переходить в клубы за пределами Украины без трансферной выплаты).

ФИФА украла у нас возможность продавать некоторых игроков, и все. Три-четыре украинских клуба участвуют в еврокубках и могут получать бонусы от участия в еврокубках.



ФК Шахтер. Сергей Палкин

И за счет этих бонусов они могут жить и более-менее выживать. Но если мы говорим об остальных 12 клубах УПЛ, то ситуация катастрофическая. И мы с этой проблемой боремся в одиночку.

Это самый большой вопрос. Когда я буду пытаться избираться, я буду пытаться выдвигать какие-то концепции политики. И одна из них касается солидарности, потому что в последние годы происходят вещи, которые требуют солидарности. Во-первых, у нас была пандемия. Затем война в Украине. Затем землетрясение в Турции. Нам необходимо создать фонд солидарности, который будет использоваться для помощи в подобных ситуациях. Этот фонд может быть использован в форс-мажорных ситуациях для поддержки людей, которые действительно в этом нуждаются.

– Если украинские клубы, не участвующие в Лиге чемпионов или Лиге Европы, не получат поддержки извне, как долго они смогут выживать, если война продолжится?

– У многих украинских клубов есть проблемы, и я нахожусь в контакте с их руководством и владельцами. Я уже чувствую, что некоторые из них становятся полными банкротами. Некоторые из них даже говорят, что не знают, как дожить до конца сезона.

– Есть ли какая-то государственная поддержка со стороны Украины?

– Для украинского правительства, понятно, сейчас есть другие приоритеты, и они знают, кого поддерживать в этой ситуации. Футбол сейчас находится на последнем месте.

– Что нужно изменить в ЕСА?

– Я считаю, что эта ассоциация способна изменить многое и сделать футбол намного лучше. Эта ассоциация была создана для того, чтобы способствовать уважению, поддержке и сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами футбола. Я бы хотел, чтобы ECA открыла свои двери для большего числа клубов, потому что все нуждаются в поддержке.

ECA пытается развивать идеи, например, в области развития академий и женского футбола. Но это не должно ограничиваться элитной группой клубов. Мы должны открыть двери, чтобы все клубы могли получить доступ к такого рода знаниям, аналитическим данным и информации. Мы не должны быть элитным клубом только для тех клубов, которые участвуют в еврокубках.



ФК Шахтер. Сергей Палкин

Малые клубы также имеют право на совершенствование и доступ к любой информации и базе данных, которыми мы можем располагать, а также предоставлять свою точку зрения и знания для принятия решений в мире футбола.

– Одна из самых серьезных проблем, с которыми столкнулась ECA, возникла в апреле 2021 года, когда организация была ослеплена попыткой создания европейской Суперлиги. Считаете ли Вы, что благодаря присутствию в зале заседаний ECA большего числа так называемых малых и средних клубов вероятность создания Суперлиги снижается, поскольку в ней больше представлены клубы, находящиеся ниже по пирамиде?

– Да, безусловно. Даже в ECA я чувствую, что большие клубы имеют больше власти и влияния. Мы не должны так поступать. Мы должны дать больше права голоса средним и малым клубам. Взять, к примеру, распределение денег, которые мы получили в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. «Шахтер» набрал больше очков, чем «Ювентус» (шесть против трех), но получил меньше денег. Если мы участвуем в том же соревновании и наш клуб набирает больше очков, то как мы можем получать меньше денег?

– Неравенство, о котором Вы говорите, связано с тем, как распределяются деньги на групповом этапе Лиги чемпионов, поскольку до 45% денег распределяется по формулам, в которых учитывается доля команды на телевизионном рынке, а также коэфициент результатов команды за 10-летний период, что означает, что самые известные и богатые клубы Европы всегда будут получать больше. Если играть в адвоката дьявола, то, наверное, можно утверждать, что больше людей будут смотреть Лигу чемпионов, если в ней будет играть «Ювентус». Мол, они привлекают зрителей, которые, в свою очередь, приносят доход, и поэтому они могут считать, что имеют право на большую долю.

– Да, Вы правы. Они могут так ответить. Но если всегда так поступать, то сильные клубы становятся сильнее, а слабые – слабее. С какой-то точки зрения, то, что Вы говорите, правильно. Но нужно проанализировать эту ситуацию, посмотреть на долгосрочное развитие футбола и принять какое-то решение. Когда мы участвуем в одном соревновании (как клубы), у нас должны быть какие-то равные права. Я даже не говорю о полном равенстве, а просто о более сбалансированном распределении призовых денег.

– Как Вы думаете, эти большие клубы получают больше денег, потому что УЕФА и ЕСА боятся, что если они не дадут им больше денег, то они сбегут и попытаются создать еще одну Суперлигу?

– Да, возможно, они пытаются найти какой-то компромисс, чтобы контролировать ситуацию. Но мы уже пытались найти все эти компромиссы, и в итоге они все равно ушли и попытались создать Суперлигу. Им было наплевать на все, что мы для них сделали. Их не волновало то, что сделала для них ЕСА. Они просто встали и сказали: «Хорошо, спасибо вам большое, но мы будем делать то, что хотим».

– Вы хотите быть членом правления ECA – органа, который помогает определять будущее игры. Поэтому я хотел бы обсудить некоторые более широкие вопросы. Начнем с Саудовской Аравии. Европа долгое время считалась главным континентом для инвестиций в футбол, но сейчас много денег вкладывается в Саудовскую Про-лигу. Клубы в Европе должны соблюдать правила финансового фейр-плей (ФФП) УЕФА, но за пределами Европы таких финансовых ограничений нет. Как европейский футбол должен реагировать на ситуацию в Саудовской Аравии?

– Прежде всего, нам необходимо понять собственную стратегию развития европейских лиг. Если мы возьмем УПЛ, то какая у нас стратегия развития и получения больших доходов? И я хочу, чтобы представители ECA помогли нам разработать эту стратегию. Так должно быть со всеми лигами, так же как с Испанией и Англией. У них должна быть стратегия, вопрос о том, как принести больше доходов, больше болельщиков и как продвигать футбол.



ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Если взять Саудовскую Про-лигу или МЛС и посмотреть, как они инвестируют и как привлекают звезд, то мы должны проанализировать, будет ли это иметь положительный эффект для европейских клубов и лиг или нет.

– Некоторые люди начали говорить о том, что когда-нибудь Саудовская Про-лига может иметь своих представителей в Лиге чемпионов УЕФА, потому что они берут много талантов из Европы, и, кто знает, может быть, в будущем вещатели скажут: «Мы все еще хотим видеть этих игроков в Лиге чемпионов». Как Вы думаете, через пять или десять лет в европейской Лиге чемпионов могут появиться два саудовских клуба или, может быть, пара из МЛС?

– Честно говоря, я не хотел бы поддерживать такую идею, потому что я достаточно традиционен в этом вопросе. Конечно, деньги и доходы – это очень важно, но история может быть важнее. Топ-клубы хотели создать эту Суперлигу, чтобы получать больше денег. Такая же история была бы и с привлечением в Лигу чемпионов клубов Саудовской Аравии или МЛС.

– Хорошо, еще один вопрос: Мы уже сообщали, что некоторые руководители ECA ранее обсуждали возможность выноса некоторых матчей Лиги чемпионов, возможно, финала, за пределы Европы. То есть финал можно было бы провести в Нью-Йорке, Майами (в США), Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии) или где-либо еще. Как Вы считаете, эта идея более реалистична – взять несколько матчей Лиги чемпионов и развивать продукт за пределами Европы?

– Эта идея очень интересная, и я бы ее однозначно поддержал, потому что она направлена на популяризацию европейского футбола. Поэтому да, мы должны рассматривать такие варианты, чтобы принести наш европейский футбол, например, в США или на другие континенты. Это будет очень интересно. Почему бы и нет?

– Я думаю, что многие клубы с Вами согласятся, но и многие болельщики европейского футбола хотели бы, чтобы он оставался в Европе. Английские футбольные болельщики, в частности, неизменно оказываются очень традиционными в этих разговорах. Как Вы думаете, придется ли клубам и УЕФА реально помогать болельщикам с расходами на поездки в случае такого развития событий?

– Прежде всего, мы должны все проанализировать, прежде чем говорить об оперативных вопросах. Но мы должны быть непредвзятыми, и я бы поддержал эту идею, чтобы популяризировать футбол для болельщиков за пределами Европы и сделать эти шаги для развития европейского футбола.

– Одним из самых громких событий этой недели стали обвинения в адрес президента Испанской футбольной ассоциации Луиса Рубиалеса, который также является вице-президентом УЕФА, после того как игрок сборной Испании Хенни Эрмосо заявила, что не давала согласия на поцелуй Рубиалеса на поле после финала женского чемпионата мира. ФИФА временно отстранила Рубиалеса от работы на три месяца. Как Вы восприняли эти события?

– Прежде всего, то, что произошло, эти действия совершенно неуместны и неприемлемы. ФИФА, насколько я понимаю, временно отстранила его от всей деятельности, связанной с футболом. Я полагаю, что сейчас они проводят расследование, и я верю, что они примут правильное решение, и мы их в этом поддержим.

То, что он сделал, неприемлемо. Весь мир следит за этим турниром, а он там совершает подобные поступки. То, что он сделал, совершенно катастрофично. Я верю, что УЕФА и ФИФА примут правильные решения.

– Некоторые опасаются, что конкурентный баланс во внутренних лигах сильно усложняется из-за того, что некоторые клубы потенциально имеют доступ к ресурсам, которые намного больше, чем у других. Считаете ли Вы, что финансовый фэйр-плей УЕФА достаточен для контроля над этим?

– Прежде всего, я поддерживаю идею о том, что если есть богатые люди или фонды, которые хотят инвестировать в футбол, то это хорошо для развития футбола. Это очень позитивно, потому что если владелец какого-то европейского клуба покупает игрока, например, у «Бенфики» за 200 млн. долларов, то эти деньги идут на развитие футбола в «Бенфике» и в их родном Лиссабоне.

В современном футболе существуют различные инвестиционные модели в разных клубах. Мы можем говорить о клубах, которые так или иначе связаны с национальными государствами или частными инвестициями. Я могу также упомянуть «Шахтер», владелец которого Ринат Ахметов – очень богатый бизнесмен, самый богатый человек в Украине, который предоставил финансирование для клуба.

Они могут вложить эти деньги в свою академию и во весь свой клуб. Конечно, мы должны уделять внимание ФФП и следить за тем, чтобы клубы соответствовали этим критериям, но, возможно, нам нужно еще раз сесть и проанализировать, каким критериям нужно соответствовать. А соответствовать ФФП должно быть сложно.



ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Но если Саудовская Про-лига покупает игроков за 50 млн. евро, или 100 млн. евро, или 200 млн. евро, то это все просто деньги, которые приходят в европейский футбол, потому что они в основном покупают игроков у европейских клубов. Поэтому, если саудовцы захотят купить этих игроков, я не буду слишком беспокоиться, потому что, говорю вам на 100%, в Европе очень быстро появятся новые звезды, а деньги можно будет вложить в академии и инфраструктуру, создать лучшие стадионы и сооружения, вывести наш футбол на новый уровень.

– Ладно, вернемся к соревновательному балансу. Мы можем говорить о «Баварии», которая выиграла 11 чемпионатов Германии подряд, или о «Шахтере», который выиграл 10 из 13 предыдущих чемпионатов Украины. Это цикличность или что-то уже укоренившееся, потому что это команды с самыми высокими доходами?

– Если посмотреть на европейские лиги, то в некоторых из них один клуб выигрывает, может быть, 70% внутренних чемпионатов. Но в нашей лиге 15-20 лет назад ситуация была другой, и тогда мы (Шахтер) стали сильнее и начали побеждать. Мы тоже очень много работали, получали инвестиции. Но в этом сезоне, например, никто не знает, кто станет чемпионом Украины. У нас есть как минимум пять претендентов.

– Одна из новых инициатив этого сезона заключается в том, что ФИФА предписала вводить в клубных матчах дополнительное время в конце каждого тайма, при этом создается ощущение, что футбола с каждым годом становится все больше. Мы видели, как такие игроки, как Рафаэль Варан из «Манчестер Юнайтед», предупреждали, что благополучие игроков все больше подвергается риску в связи с возросшими требованиями футбольного календаря. Вас это беспокоит?

– Мне не нравится ситуация, когда игроки начинают играть все больше и больше матчей. Знаете, почему? Потому что я вижу причину увеличения количества игр и их продолжительности в том, чтобы получать больше денег. Это не вопрос развития футбола или популяризации футбола, это вопрос получения больших денег. Помните, ФИФА хотела проводить чемпионат мира по футболу раз в два года? Это та же самая история.

Я не хочу увеличивать количество игр только потому, что кто-то хочет получить больше денег. Если это связано с развитием футбола, с его популяризацией, то это совсем другая история.

– Хорошо, последняя тема. Давайте поговорим о будущем футбольных трансляций в мире, где меняются потребительские привычки людей. Сейчас так много разговоров вокруг стриминговых платформ или моделей «прямого доступа к потребителю». Ожидаете ли Вы, что традиционные линейные телевизионные сделки останутся в будущем или это изменится?

– Я думаю, что все изменится, причем полностью, потому что в конце концов европейские клубы или УЕФА придут к ситуации, когда у нас будет прототип, где, если вы хотите посмотреть матч Лиги чемпионов, вы можете купить его непосредственно у УЕФА. Я представляю, как в будущем будет обстоять дело с телевизионными правами в нашей внутренней лиге, когда лига создаст платформу, подобную Netflix, и болельщики смогут зайти на нее и выбрать, какой матч они хотят посмотреть. Нам не нужны посредники. В конце концов, мы увидим развитие таких платформ.

– Если бы у вас была такая платформа, вы бы распределяли деньги поровну между всеми клубами, участвующими в соревнованиях, или же в зависимости от того, кто больше смотрит? Например, я могу предположить, что на мадридский «Реал» купит трансляцию гораздо больше людей, чем на пражскую «Спарту» в том же соревновании.

– Я вас полностью понимаю, потому что, честно говоря, сейчас мы обсуждаем создание подобной платформы в Украине. Есть те же вопросы, как мы будем распределять доходы. На украинском рынке наш клуб может генерировать больше денег, чем другие команды лиги, но, на мой взгляд, это не значит, что другие клубы должны получать меньше. Сейчас мы обсуждаем формулу.

Эта формула должна быть справедливой, и, безусловно, мы не хотим, чтобы все деньги шли только «Шахтеру» или «Динамо» Киев. Для нас очень важно развивать малые и средние клубы, потому что если они будут сильными, то и мы будем сильнее и сможем участвовать в таких соревнованиях, как Лига чемпионов и Лига Европы. Поэтому мы должны выработать формулу, которая позволит им развиваться.

Адам Крафтон, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух