Украина. Премьер лига29 августа 2023, 23:37 | Обновлено 29 августа 2023, 23:38
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Палкин планирует стать членом правления в Ассоциации европейских клубов
Стала известная программа гендиректора «Шахтера»
29 августа 2023, 23:37 | Обновлено 29 августа 2023, 23:38
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Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин официально выдвигает свою кандидатуру на должность члена правления Ассоциации европейских клубов (АЕК).
Он обнародовал 4 ключевых пункта программы, лежащих в основе его заявки на роль, которая может помочь сформировать будущее футбола в Европе:
- Объединенная ответственность. В основе программы – вера в единую ответственность. Палкин признает, что основная миссия АЕК заключается в том, чтобы быть коллективным голосом для клубов, которые являются постоянными участниками европейских клубных соревнований. В его послании подчеркивается важность роли АЕК в продвижении общих интересов и потребностей этих клубов. Палкин видит АЕК платформой, которая способствует сотрудничеству, учитывая интересы клубов, независимо от их размера или статуса, в решениях, которые влияют на всю футбольную экосистему.
- Спортивная стратегия. Сосредоточенность Палкина на комплексной спортивной стратегии отражает его понимание вызовов и возможностей, стоящих перед европейским футболом. Он подчеркивает значимость дискуссий между членами АЕК для решения стратегических задач. Эти обсуждения важны, особенно в условиях растущей конкуренции со стороны лиг других континентов. Месседж Сергея Палкина подчеркивает необходимость адаптации к меняющимся обстоятельствам, сохраняя сущность европейского футбола.
- Настоящая солидарность. Весомой составляющей программы является изменение солидарности в футбольном сообществе. Предлагается изменить механизмы солидарности в пользу клубов и лиг, которые действуют по принципиально неэффективным экономическим моделям. Сделав солидарность движущей силой для общего роста и конкурентного баланса, Палкин стремится выровнять условия игры и способствовать более справедливому европейскому футбольному ландшафту. Его стремление к настоящей солидарности проявляется в планах создать фонд реагирования на чрезвычайные ситуации и программы, направленные на восстановление футбольной инфраструктуры в Украине. Эти инициативы не только подчеркивают его приверженность принципам благосостояния спорта, но и подчеркивают веру в способность футбола вызывать позитивные социальные изменения.
- Аналитические данные. Прагматический подход включает продвижение научно обоснованной методологии принятия решений. Гендиректор Шахтера видит будущее, где аналитические данные будут доступны всем членам АЕК, способствуя прозрачности и пониманию сложных процессов в футбольной индустрии. Доверяя всем клубам важную информацию, Палкин стремится способствовать принятию обоснованных решений и стратегическому планированию.
Выборы Ассоциации европейских клубов пройдут 7 сентября. Срок работы следующего созыва членов правления – с 2023 по 2027 год.
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