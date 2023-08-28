Недолго грустили: Наполи нашел альтернативу Габриэлю Вейга
Йеспер Линдстрем покинет «Айнтрахт» и присоединится к чемпионам Италии
Датский полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем вскоре перейдет в «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
За 23-летнего игрока неаполитанцы выплатят 25 миллионов евро. Медосмотр запланирован на 29 августа. Если он будет удачным, то Йеспер поставит подпись под пятилетним контрактом.
В «Наполи» Линдстрем должен стать заменой для Габриэля Вейга, трансфер которого сорвался в последний момент, после чего игрока подписал «Аль-Ахли».
В прошлом сезоне Бундеслиги Йеспер сыграл 27 матчей, забив в них 7 голов и отдав 4 ассиста.
Jesper Lindstrøm to Napoli, here we go! Verbal agreement in place with Eintracht on €25m package, player side on five year contract for 2000 born winger 🔵🇩🇰 #Napoli— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023
Lindstrøm didn’t train with the team today as he’s prepared to travel to Italy, medical booked on Tuesday. pic.twitter.com/JTRW8G8HVg
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