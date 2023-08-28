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Германия
28 августа 2023, 16:35 | Обновлено 28 августа 2023, 18:04
311
0

Недолго грустили: Наполи нашел альтернативу Габриэлю Вейга

Йеспер Линдстрем покинет «Айнтрахт» и присоединится к чемпионам Италии

28 августа 2023, 16:35 | Обновлено 28 августа 2023, 18:04
311
0
Недолго грустили: Наполи нашел альтернативу Габриэлю Вейга
Getty Images/Global Images Ukraine. Йеспер Линдстрем

Датский полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем вскоре перейдет в «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

За 23-летнего игрока неаполитанцы выплатят 25 миллионов евро. Медосмотр запланирован на 29 августа. Если он будет удачным, то Йеспер поставит подпись под пятилетним контрактом.

В «Наполи» Линдстрем должен стать заменой для Габриэля Вейга, трансфер которого сорвался в последний момент, после чего игрока подписал «Аль-Ахли».

В прошлом сезоне Бундеслиги Йеспер сыграл 27 матчей, забив в них 7 голов и отдав 4 ассиста.

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Йеспер Линдстрем Наполи Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо Габриэль Вейга
Источник Фабрицио Романо
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