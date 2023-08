Недолго грустили: Наполи нашел альтернативу Габриэлю Вейга

Датский полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем вскоре перейдет в «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

За 23-летнего игрока неаполитанцы выплатят 25 миллионов евро. Медосмотр запланирован на 29 августа. Если он будет удачным, то Йеспер поставит подпись под пятилетним контрактом.

В «Наполи» Линдстрем должен стать заменой для Габриэля Вейга, трансфер которого сорвался в последний момент, после чего игрока подписал «Аль-Ахли».

В прошлом сезоне Бундеслиги Йеспер сыграл 27 матчей, забив в них 7 голов и отдав 4 ассиста.

