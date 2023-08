Месси дебютировал в МЛС, забил гол и принес победу Интер Майами

Минувшей ночью в Хэррисоне состоялся матч очередного игрового дня регулярного чемпионата МЛС между «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Интер Майами».

Аргентинский нападающий флоридцев Лионель Месси начал встречу на скамейке запасных. На поле он появился на 60-й минуте, заменив Кампану. Месси вступил в игре при счете 1:0 в пользу своей команды и на 89-й минуте ее перевес упрочил – 2:0.

Гол в ворота «Нью-Йорк Ред Буллз» стал для Лионеля Месси первым в МЛС.

Победив, «Интер Майами» смог прервать 11-матчевую безвыигрышную серию в лиге. «Нью-Йорк Ред Буллз», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча. В таблице Восточной конференции «Интер Майами» занимает 14 место, имея 21 очко. У «Нью-Йорк Ред Буллз» 29 пунктов и 11 позиция.

В следующем туре Месси и Ко встретятся с «Нэшвиллом». Матч состоится 31 августа.

Регулярный чемпионат МЛС

Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 0:2

Голы: Гомес, 37, Месси, 89

