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  4. Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 0:2. Видео голов и обзор матча
Major League Soccer
27 августа 2023, 12:15 |
419
0

Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата MLS

27 августа 2023, 12:15 |
419
0
Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 0:2. Видео голов и обзор матча

Минувшей ночью в Хэррисоне состоялся матч очередного игрового дня регулярного чемпионата МЛС между «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Интер Майами».

Аргентинский нападающий флоридцев Лионель Месси начал встречу на скамейке запасных. На поле он появился на 60-й минуте, заменив Кампану. Месси вступил в игре при счете 1:0 в пользу своей команды и на 89-й минуте ее перевес упрочил – 2:0.

Нью-Йорк Ред Буллс – Интер Майами 0:2

Голы: 0:1 – 37 Гомес, 0:2 – 89 Месси.

Нью-Йорк Ред Буллс – Карлос, Рейес, Нилис, Толкин, Фернандес (Кабесас, 76), Лукиньяс, Йервуд (Stroud, 46), Амайя (Берк, 66), Edelman, Харпер (Кармона, 84), Элиас Маноэл (Барлоу, 46).

Интер Майами – Кэллендер, Миллер, Аллен, Альба, Гомес (Робинсон, 84), Фариас (Кремаски, 72), Арройо, Руис (Бускетс, 60), Тэйлор (Йедлин, 60), Avilés Mancilla, Кампана (Месси, 60).

Предупреждения: Харпер (11), Avilés Mancilla (20), Карлос (87).

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видео голов и обзор Лионель Месси Интер Майами Нью-Йорк Ред Буллз Major League Soccer (MLS)
Источник Sport.ua
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