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  4. Алексис Санчес подписал контракт с Интером
Италия
25 августа 2023, 19:44 |
147
0

Алексис Санчес подписал контракт с Интером

Чилиец в третий раз переезжает в Италию

25 августа 2023, 19:44 |
147
0
Алексис Санчес подписал контракт с Интером
fichajes.com. Алексис Санчес

Чилийский форвард Алексис Санчес подписал контракт с итальянским «Интером», сообщает Фабрицио Романо.

В «Интер» 34-летний Санчес переходит свободнім агентом после того, как ушел из французского «Марселя». Контракт чилийца с итальянским клубом — краткосрочный.

Для Санчеса это третий приезд в Италию. Впервые он перешел в Серию А в 2006 году - в «Удинезе» из родного «Корвелоа» и ушел в 2011-м в испанскую «Барселону», а в 2019-м английский «Манчестер Юнайтед» отдал Санчеса в аренду в «Интер», который вскоре его выкупил и в 2022-м чилиец оттуда перешел в «Марсель».

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Источник Фабрицио Романо
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