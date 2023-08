Алексис Санчес подписал контракт с Интером

Чилийский форвард Алексис Санчес подписал контракт с итальянским «Интером», сообщает Фабрицио Романо.

В «Интер» 34-летний Санчес переходит свободнім агентом после того, как ушел из французского «Марселя». Контракт чилийца с итальянским клубом — краткосрочный.

Для Санчеса это третий приезд в Италию. Впервые он перешел в Серию А в 2006 году - в «Удинезе» из родного «Корвелоа» и ушел в 2011-м в испанскую «Барселону», а в 2019-м английский «Манчестер Юнайтед» отдал Санчеса в аренду в «Интер», который вскоре его выкупил и в 2022-м чилиец оттуда перешел в «Марсель».

Alexis Sánchez has signed as new Inter player on short term deal — free transfer completed today. ⚫️🔵🇨🇱



He’s back at the club after spending last season to Olympique Marseille. pic.twitter.com/keXxS3WTrk