ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм усилился греческим защитником из Штутгарта

Греческий защитник Константинос Мавропанос, перешел из немецкого Штутгарта в английский Вест Хэм

Контракт 25-летнего футболиста с молотобойцами будет действовать до 2028 года.

По неофициальным данным, сумма трансфера составила €20 млн + €5 млн бонусами.

В прошлом сезоне грек сыграл 34 матча и забил 3 гола за «Штутгарт», если учитывать все турниры.

I’m excited to return to the best league in the world and it’s a privilege to do so with @WestHam as a team with a rich history. I’d like to thank everyone at the club for their faith in me. I’m really looking forward to getting to work. #COYI ⚒🙌🏽 pic.twitter.com/oQHYxLvrhO