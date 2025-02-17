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Испания
17 февраля 2025, 22:59 | Обновлено 17 февраля 2025, 23:43
647
1

Именитые футболисты. Барселона и Ювентус могут совершить обмен звездами

Рональд Араухо и Дуглас Луис могут сменить клубы

17 февраля 2025, 22:59 | Обновлено 17 февраля 2025, 23:43
647
1
Именитые футболисты. Барселона и Ювентус могут совершить обмен звездами
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Луис

Туринский «Ювентус» все еще интересуется уругвайским защитником каталонской «Барселоны» Рональдом Араухо, сообщает EL Nacional.

По информации источника, итальянский клуб не может заплатить требуемую испанским грандом сумму, потому готов предложить обмен на Дугласа Луиса с доплатой.

Стоит отметить, что Дуглас ранее привлекал внимание «Барселоны». В текущем сезоне он провел 21 матч на клубном уровне, на его счету 0 результативных действий. Рональд Араухо провел 8 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что Жузеп Гвардиола нашел замену легендарному Де Брюйне.

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Рональд Араухо Дуглас Луис трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Барселона Ювентус
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Юве здається в зимове трансферне вікно дві пропозиції по Араухо робив. Але Барса хотіла багато грошей. Варіант з обміном цікавий, можуть домовитись
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