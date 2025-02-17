Именитые футболисты. Барселона и Ювентус могут совершить обмен звездами

Туринский «Ювентус» все еще интересуется уругвайским защитником каталонской «Барселоны» Рональдом Араухо, сообщает EL Nacional.

По информации источника, итальянский клуб не может заплатить требуемую испанским грандом сумму, потому готов предложить обмен на Дугласа Луиса с доплатой.

Стоит отметить, что Дуглас ранее привлекал внимание «Барселоны». В текущем сезоне он провел 21 матч на клубном уровне, на его счету 0 результативных действий. Рональд Араухо провел 8 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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