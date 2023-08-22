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Англия
22 августа 2023, 21:49 | Обновлено 22 августа 2023, 21:50
286
1

Вест Хэм сделал новое предложение Аяксу по Кудусу

Английский клуб пытается приобрести полузащитника «Аякса»

22 августа 2023, 21:49 | Обновлено 22 августа 2023, 21:50
286
1
Вест Хэм сделал новое предложение Аяксу по Кудусу
Twitter (Фабрицио Романо). Мохаммед Кудус

Английский «Вест Хэм» сделал повторное предложение по трансферу полузащитника нидерландского «Аякса» Мохаммеда Кудуса, сообщает Фабрицио Романо.

За 23-летнего Кудуса лондонцы предложили 42 миллиона евро, однако амстердамский клуб отклонил предложение, которое его не устроило. «Вест Хэм» еще не определился, будет ли продолжать попытки приобрести ганца или выйдет из переговоров.

В нынешнем сезоне в составе «Аякса» Мохаммед Кудус сыграл два матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» пытался подписать вингера французского «Ренна» Жереми Доку.

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Вест Хэм Аякс чемпионат Англии по футболу чемпионат Нидерландов по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы Фабрицио Романо Мохаммед Кудус
Источник Фабрицио Романо
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Gargantua
как по мне, то этот парень больше достоин 100 миллионов чем Кайседо или Райс.
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