Вест Хэм сделал новое предложение Аяксу по Кудусу

Английский «Вест Хэм» сделал повторное предложение по трансферу полузащитника нидерландского «Аякса» Мохаммеда Кудуса, сообщает Фабрицио Романо.

За 23-летнего Кудуса лондонцы предложили 42 миллиона евро, однако амстердамский клуб отклонил предложение, которое его не устроило. «Вест Хэм» еще не определился, будет ли продолжать попытки приобрести ганца или выйдет из переговоров.

В нынешнем сезоне в составе «Аякса» Мохаммед Кудус сыграл два матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» пытался подписать вингера французского «Ренна» Жереми Доку.

Understand West Ham have submitted new formal bid for Mohammed Kudus in last 24h — worth €42m package ⚒️🇬🇭



Ajax have rejected the proposal out of hand. No intention to accept at those conditions.



West Ham will now decide if they want to leave the table as there’s no agreement. pic.twitter.com/OY7dCwLYvW