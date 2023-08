Английские клубы борются за Жереми Доку

21-летний правый вингер «Ренна» Жереми Доку уже согласовал пятилетний контракт с «Манчестер Сити», сообщает журналист Саша Тавольери. Бельгиец уже общался с Пепом Гвардиолой.

Отмечается, что первое официальное предложение «горожане» пришлют «Ренну» уже на этой неделе. Французский клуб будет просить минимум 55 миллионов евро.

Неожиданно к гонке за игрока присоединился лондонский «Вест Хэм». Они решили сразу вести переговоры с «Ренном», но Жереми хочет только в «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне игрок провел 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

🚨🔵🤝 EXCL. Jeremy Doku AGREED on 5 years deal on personal terms with Man City !

✅🗣️ The Belgian winger already spoke to Pep Guardiola.

🇫🇷⚫️🔴 First written official offer to be submitted at Stade Rennais this week. The French club ask minimum 55M€.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West Ham United also… pic.twitter.com/QEVhcMh4x8