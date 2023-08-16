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Англия
16 августа 2023, 15:18 |
428
0

Английские клубы борются за Жереми Доку

«Вест Хэм» пытается перехватить бельгийца у «Ман Сити»

16 августа 2023, 15:18 |
428
0
Английские клубы борются за Жереми Доку
Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Доку

21-летний правый вингер «Ренна» Жереми Доку уже согласовал пятилетний контракт с «Манчестер Сити», сообщает журналист Саша Тавольери. Бельгиец уже общался с Пепом Гвардиолой.

Отмечается, что первое официальное предложение «горожане» пришлют «Ренну» уже на этой неделе. Французский клуб будет просить минимум 55 миллионов евро.

Неожиданно к гонке за игрока присоединился лондонский «Вест Хэм». Они решили сразу вести переговоры с «Ренном», но Жереми хочет только в «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне игрок провел 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

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Жереми Доку Вест Хэм Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Саша Тавольери Ренн
Источник Twitter
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