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  4. «Уровень Динамо-2». Ващук разнес нынешнюю УПЛ
Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 11:13 | Обновлено 01 апреля 2025, 11:14
144
0

«Уровень Динамо-2». Ващук разнес нынешнюю УПЛ

Владислав Ващук считает, что уровень УПЛ довольно низкий

01 апреля 2025, 11:13 | Обновлено 01 апреля 2025, 11:14
144
0
«Уровень Динамо-2». Ващук разнес нынешнюю УПЛ
УАФ. Владислав Ващук

Легендарный защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук оценил уровень нынешней Украинской Премьер-лиги. Владислав заявил, что когда-то на таком уровне играла вторая команда киевского «Динамо».

«Сегодняшний футбол остается на довольно-таки невысоком уровне. Мне кажется, что так раньше играло Динамо-2.

Не нравится, потому что многие футболисты, клубы и тренеры не могут пересилить и заставить команды играть до последней секунды, минуты – до свистка.

Мы много смотрим Англию, Испанию, Италию и все остальное – на последних минутах забиваются мячи. У нас нет такого. Тренеры не понимают, куда они идут, многое интервью дают за то, что они в процессе, футболисты в процессе.

Ранее Владислав Ващук разнес Мирчу Луческу, который в свое время возглавлял киевское «Динамо».

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Владислав Ващук Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
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