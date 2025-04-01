«Уровень Динамо-2». Ващук разнес нынешнюю УПЛ
Владислав Ващук считает, что уровень УПЛ довольно низкий
Легендарный защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук оценил уровень нынешней Украинской Премьер-лиги. Владислав заявил, что когда-то на таком уровне играла вторая команда киевского «Динамо».
«Сегодняшний футбол остается на довольно-таки невысоком уровне. Мне кажется, что так раньше играло Динамо-2.
Не нравится, потому что многие футболисты, клубы и тренеры не могут пересилить и заставить команды играть до последней секунды, минуты – до свистка.
Мы много смотрим Англию, Испанию, Италию и все остальное – на последних минутах забиваются мячи. У нас нет такого. Тренеры не понимают, куда они идут, многое интервью дают за то, что они в процессе, футболисты в процессе.
Ранее Владислав Ващук разнес Мирчу Луческу, который в свое время возглавлял киевское «Динамо».
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