«Уровень Динамо-2». Ващук разнес нынешнюю УПЛ

Легендарный защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук оценил уровень нынешней Украинской Премьер-лиги. Владислав заявил, что когда-то на таком уровне играла вторая команда киевского «Динамо».

«Сегодняшний футбол остается на довольно-таки невысоком уровне. Мне кажется, что так раньше играло Динамо-2.

Не нравится, потому что многие футболисты, клубы и тренеры не могут пересилить и заставить команды играть до последней секунды, минуты – до свистка.

Мы много смотрим Англию, Испанию, Италию и все остальное – на последних минутах забиваются мячи. У нас нет такого. Тренеры не понимают, куда они идут, многое интервью дают за то, что они в процессе, футболисты в процессе.

Ранее Владислав Ващук разнес Мирчу Луческу, который в свое время возглавлял киевское «Динамо».