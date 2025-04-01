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  4. Пожалели денег. Аутсайдер УПЛ отказался подписывать игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 07:48 |
938
0

Пожалели денег. Аутсайдер УПЛ отказался подписывать игрока сборной Украины

Олег Дулуб рассказал, что Иван Калюжный мог до сих пор играть за ЛНЗ

01 апреля 2025, 07:48 |
938
0
Пожалели денег. Аутсайдер УПЛ отказался подписывать игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Бывший главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о периоде игры Ивана Калюжного за «фиолетовых». Специалист признался, что Иван мог выступать за черкасскую команду.

«Это вообще отдельная история. Еще в Варшаве смотрел матч Александрии против Шахтера и заметил Калюжного. Новый футболист, и почему раньше о нем не знал, хотя фамилия так примечательна? У Калюжного в том матче было хорошее принятие решений. Также мне понравились его габариты.

Уже будучи в ЛНЗ, мы искали игрока на позицию опорного полузащитника. Пригласили Евгения Селина, сыгравшего большую роль в становлении команды. Здесь Тарасенко говорит, что есть предложение от Александрии по поводу Калюжного. Он вроде бы им не нужен и можно его взять в аренду с правом выкупа.

«Ваня сыграл за нас осенний отрезок и когда истек срок аренды, он меня набрал и сказал: «Я хочу остаться в ЛНЗ». Затем началась эпопея, чтобы забрать его в Черкассы. Как мне сказали, на финальном отрезке переговоров клубы не сошлись в деньгах.

Калюжный провел под руководством Дулуба восемь матчей первой половины сезона 2023/24. В текущем сезоне он сыграл 21 поединок, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее в «Александрии» снова заговорили о трансфере Ивана Калюжного в «Металлист 1925».

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Иван Калюжный Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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