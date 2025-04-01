Маркевич рассказал, кого считает лучшим футболистом в составе Динамо
Украинский тренер оценил выступление Виталия Буяльского
Украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру полузащитника киевского «Динамо» Виталия Буяльского и назвал его лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги в марте:
«Отмечу Буяльского, он мне всегда импонировал. Это креативный футболист возле штрафной, который может нестандартно сыграть. У нас мало таких игроков.
Сегодня Буяльский – лучший в «Динамо». Не зря Шовковский делает на него ставку. Виталий может и убить, и отдать. Если бы он в отборе еще лучше себя проявлял, цены бы ему не было. Почему он в сборной так и не заиграл? Там высокая конкуренция: Зинченко, Судаков, Малиновский», – сказал Маркевич.
В текущем сезоне Буяльский провел 21 матч в чемпионате, где забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Контракт футболиста с «Динамо» действует до конца текущего сезона. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 4 млн евро.
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