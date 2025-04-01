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Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 11:43 |
1586
0

Маркевич рассказал, кого считает лучшим футболистом в составе Динамо

Украинский тренер оценил выступление Виталия Буяльского

01 апреля 2025, 11:43 |
1586
0
Маркевич рассказал, кого считает лучшим футболистом в составе Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру полузащитника киевского «Динамо» Виталия Буяльского и назвал его лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги в марте:

«Отмечу Буяльского, он мне всегда импонировал. Это креативный футболист возле штрафной, который может нестандартно сыграть. У нас мало таких игроков.

Сегодня Буяльский – лучший в «Динамо». Не зря Шовковский делает на него ставку. Виталий может и убить, и отдать. Если бы он в отборе еще лучше себя проявлял, цены бы ему не было. Почему он в сборной так и не заиграл? Там высокая конкуренция: Зинченко, Судаков, Малиновский», – сказал Маркевич.

В текущем сезоне Буяльский провел 21 матч в чемпионате, где забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Контракт футболиста с «Динамо» действует до конца текущего сезона. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 4 млн евро.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Виталий Буяльский Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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