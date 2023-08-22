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Турция
22 августа 2023, 19:59 | Обновлено 22 августа 2023, 20:36
633
0

Фенербахче близок к подписанию бронзового призера ЧМ-2022

Доминик Ливакович может перейти в турецкую Суперлигу

22 августа 2023, 19:59 | Обновлено 22 августа 2023, 20:36
633
0
Фенербахче близок к подписанию бронзового призера ЧМ-2022
Twitter (Фабрицио Романо). Доминик Ливакович

Турецкий «Фенербахче» близок к подписанию вратаря хорватского «Динамо Загреб» и сборной Хорватии Доминика Ливаковича, сообщает Фабрицио Романо.

Трансфер Ливаковича может быть завершен в ближайшие 24 часа и в среду Ливакович отправится в Турцию.

В составе сборной Хорватии Доминик Ливакович стал вице-чемпионом мира 2018 года и третьим призером чемпионата мира-2022. В нынешнем сезоне в составе «Динамо» Ливакович сыграл семь матчей, в которых пропустил шесть голов и в четырех встречах не пропускал.

Весной трансфер Доминика Ливаковича рассматривал испанский «Реал».

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Фенербахче Доминик Ливакович Динамо Загреб чемпионат Турции по футболу чемпионат Хорватии по футболу трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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