Фенербахче близок к подписанию бронзового призера ЧМ-2022

Турецкий «Фенербахче» близок к подписанию вратаря хорватского «Динамо Загреб» и сборной Хорватии Доминика Ливаковича, сообщает Фабрицио Романо.

Трансфер Ливаковича может быть завершен в ближайшие 24 часа и в среду Ливакович отправится в Турцию.

В составе сборной Хорватии Доминик Ливакович стал вице-чемпионом мира 2018 года и третьим призером чемпионата мира-2022. В нынешнем сезоне в составе «Динамо» Ливакович сыграл семь матчей, в которых пропустил шесть голов и в четырех встречах не пропускал.

Весной трансфер Доминика Ливаковича рассматривал испанский «Реал».

Understand Fenerbahçe are closing in on Dominik Livaković transfer as new goalkeeper — it could be completed in 24 hours with player travelling already on Wednesday 🚨🟡🔵 #Fenerbahçe



🔴 Altay Bayindir could join Manchester United on €7m deal — up to #MUFC after initial talks. pic.twitter.com/RFQ8sejiO3