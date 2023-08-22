Фенербахче близок к подписанию бронзового призера ЧМ-2022

Турецкий «Фенербахче» близок к подписанию вратаря хорватского «Динамо Загреб» и сборной Хорватии Доминика Ливаковича, сообщает Фабрицио Романо.

Трансфер Ливаковича может быть завершен в ближайшие 24 часа и в среду Ливакович отправится в Турцию.

В составе сборной Хорватии Доминик Ливакович стал вице-чемпионом мира 2018 года и третьим призером чемпионата мира-2022. В нынешнем сезоне в составе «Динамо» Ливакович сыграл семь матчей, в которых пропустил шесть голов и в четырех встречах не пропускал.

Весной трансфер Доминика Ливаковича рассматривал испанский «Реал».