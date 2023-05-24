Реал планирует заменить Лунина вратарем-героем ЧМ-2022

В летнее трансферное окно руководство «Реала» намерено подписать нескольких новых футболистов с целью усилить команду, но без чрезмерных затрат.

Одной из позиций, которая волнует боссов «бланкос» является вратарская, где «Реалу» нужен хороший дублер для Тибо Куртуа.

В связи с тем, что нынешний резервный голкипер мадридцев Андрей Лунин выразил желание сменить обстановку, в «Реале» обратили внимание на героя последнего чемпионата мира, прошедшего в Катаре, Доминика Ливаковича.

28-летний Ливакович выступает за загребское «Динамо», из которого после мундиаля так и не переехал в более топовый клуб, несмотря на массу слухов в прессе. Оценочная стоимость Доминика составляет 14 миллионов евро, но учитывая истечение контракта вратаря в 2024 году, «Реал» рассчитывает, что для подписания футболиста хватит 5-6 миллионов.

Кроме того, помочь в переезде Ливаковича в «Реал» может культовый хорватский футболист современности Лука Модрич, у которого с вратарем прекрасные отношения.

Напомним, Доминик Ливакович был лидером ЧМ-2022 по количеству выполненных на турнире сейвов.