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Испания
24 мая 2023, 11:23 |
1960
5

Реал планирует заменить Лунина вратарем-героем ЧМ-2022

Мадридский клуб рассчитывает летом подписать Доминика Ливаковича

24 мая 2023, 11:23 |
1960
5
Реал планирует заменить Лунина вратарем-героем ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

В летнее трансферное окно руководство «Реала» намерено подписать нескольких новых футболистов с целью усилить команду, но без чрезмерных затрат.

Одной из позиций, которая волнует боссов «бланкос» является вратарская, где «Реалу» нужен хороший дублер для Тибо Куртуа.

В связи с тем, что нынешний резервный голкипер мадридцев Андрей Лунин выразил желание сменить обстановку, в «Реале» обратили внимание на героя последнего чемпионата мира, прошедшего в Катаре, Доминика Ливаковича.

28-летний Ливакович выступает за загребское «Динамо», из которого после мундиаля так и не переехал в более топовый клуб, несмотря на массу слухов в прессе. Оценочная стоимость Доминика составляет 14 миллионов евро, но учитывая истечение контракта вратаря в 2024 году, «Реал» рассчитывает, что для подписания футболиста хватит 5-6 миллионов.

Кроме того, помочь в переезде Ливаковича в «Реал» может культовый хорватский футболист современности Лука Модрич, у которого с вратарем прекрасные отношения.

Напомним, Доминик Ливакович был лидером ЧМ-2022 по количеству выполненных на турнире сейвов.

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Доминик Ливакович Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Динамо Загреб
Источник DefensaCentral
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Комментарии 5
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Луганчанин
Нормально. В Реале на безбедную старость уже заработал. Теперь можно и поиграть. 
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+1
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ALKOSruLKA
Проблема Луніна навіть не стільки в крутості Куртуа, як в саммій переоціненності Луніна. Лунін - такий самий "проект", як і Мудрик, лише в менших масштабах. Пропускаючи в середньоиму 1,5 мяча за матч - топовим воротарем не станеш. Про результати в збірній та клубах орендовцях - взагалі краще мовчати.... Від Луніна занадто багато чекають, а в нього (як і в більшості українських зірочок) значні проблеми з психологією: на тренуваннях - топчики, а виходячи на поле - колінця тремтять.
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0
Перець
Що той полірує лавку, що новий ,а на місці Луніна бабоси капають сиди і не видрючуйся бо в новій команді зар. плата в рази буде менша
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-1
Burevestnik
Трубін для Реалу обійшовся б дешевше
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-1
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