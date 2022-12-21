Не Мартинес. Известен лучший голкипер ЧМ-2022 по количеству сейвов
У Ливаковича 25 спасений
Лучшим голкипером ЧМ-2022 по футболу был признан вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. Но вот по количеству сейвов аргентинец явно уступает лидерам по этому критерию.
Лучшим вратарем по количеству сейвов в соревновании стал кипер сборной Хорватии Доминик Ливакович – него 25 спасений.
На втором месте расположился вратарь сборной Польши Войцех Щенсны с 23 сейвами. Тройку запирает кипер сборной Нидерландов Андрис Нопперт с 18 сейвами.
Топ-10 рейтинг голкипером по количеству сейвов на ЧМ-2022:
- Доминик Ливакович (Хорватия) – 25
- Войцех Щенсны (Польша) – 23
- Андрис Нопперт (Нидерланды) – 18
- Уго Льорис (Франция) – 17
- Ваня Милинкович-Савич (Сербия) – 16
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