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  4. Не Мартинес. Известен лучший голкипер ЧМ-2022 по количеству сейвов
Чемпионат мира
21 декабря 2022, 10:59 |
1050
0

Не Мартинес. Известен лучший голкипер ЧМ-2022 по количеству сейвов

У Ливаковича 25 спасений

21 декабря 2022, 10:59 |
1050
0
Не Мартинес. Известен лучший голкипер ЧМ-2022 по количеству сейвов
Instagram. Доминик Ливакович

Лучшим голкипером ЧМ-2022 по футболу был признан вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. Но вот по количеству сейвов аргентинец явно уступает лидерам по этому критерию.

Лучшим вратарем по количеству сейвов в соревновании стал кипер сборной Хорватии Доминик Ливакович – него 25 спасений.

На втором месте расположился вратарь сборной Польши Войцех Щенсны с 23 сейвами. Тройку запирает кипер сборной Нидерландов Андрис Нопперт с 18 сейвами.

Топ-10 рейтинг голкипером по количеству сейвов на ЧМ-2022:

  1. Доминик Ливакович (Хорватия) – 25
  2. Войцех Щенсны (Польша) – 23
  3. Андрис Нопперт (Нидерланды) – 18
  4. Уго Льорис (Франция) – 17
  5. Ваня Милинкович-Савич (Сербия) – 16
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Войцех Щенсны Доминик Ливакович Андрис Нопперт Уго Льорис ЧМ-2022 по футболу лучший вратарь
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Источник Sport.ua
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