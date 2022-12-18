Определен лучший вратарь и лучший молодой игрок ЧМ-2022
Все награды - Аргентине
По итогам чемпионата мира в Катаре лучшим вратарем стал кипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, который помог своей команде выиграть Кубок мира.
Мартинес в течение турнира показывал стабильную игру, а в финальной серии пенальти заставил Францию капитулировать.
Звание лучшего молодого игрока аналогично отправляется в состав сборной Аргентины - топовым молодым футболистом турнира стал хавбек Энцо Фернандес.
21-летний представитель «Бенфики» на ЧМ-2022 забил гол и сделал результативную передачу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор финала ЧМ-2022 по футболу
Обозреватель Sport.ua уверен, что дело не только в Месси