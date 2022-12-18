Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен лучший вратарь и лучший молодой игрок ЧМ-2022
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 20:41 |
4827
0

Определен лучший вратарь и лучший молодой игрок ЧМ-2022

Все награды - Аргентине

18 декабря 2022, 20:41 |
4827
0
Определен лучший вратарь и лучший молодой игрок ЧМ-2022
twitter.com/fifaworldcup

По итогам чемпионата мира в Катаре лучшим вратарем стал кипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, который помог своей команде выиграть Кубок мира.

Мартинес в течение турнира показывал стабильную игру, а в финальной серии пенальти заставил Францию капитулировать.

Звание лучшего молодого игрока аналогично отправляется в состав сборной Аргентины - топовым молодым футболистом турнира стал хавбек Энцо Фернандес.

21-летний представитель «Бенфики» на ЧМ-2022 забил гол и сделал результативную передачу.

По теме:
Лионель МЕССИ: «Это безумие. У меня было предчувствие победы на ЧМ»
Легенда – про легенду. Федерер поздравил Месси с титулом чемпиона мира
Невероятный ЧМ. Турнир установил рекорд по количеству голов
ЧМ-2022 по футболу Эмилиано Мартинес Энцо Фернандес сборная Аргентины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Футбол | 18 декабря 2022, 20:00 2
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов

Смотрите видеообзор финала ЧМ-2022 по футболу

Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Футбол | 18 декабря 2022, 09:20 32
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина

Обозреватель Sport.ua уверен, что дело не только в Месси

Кто был круче на ЧМ? Мбаппе - лучший бомбардир, Месси - второй
Футбол | 18.12.2022, 19:59
Кто был круче на ЧМ? Мбаппе - лучший бомбардир, Месси - второй
Кто был круче на ЧМ? Мбаппе - лучший бомбардир, Месси - второй
Йожеф САБО: «Открытием ЧМ для меня стал Гризманн»
Футбол | 18.12.2022, 14:37
Йожеф САБО: «Открытием ЧМ для меня стал Гризманн»
Йожеф САБО: «Открытием ЧМ для меня стал Гризманн»
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
Футбол | 18.12.2022, 02:10
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
17.12.2022, 16:00 3
Биатлон
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
17.12.2022, 06:45 31
Война
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
16.12.2022, 23:59 5
Футбол
Обломки иранских дронов упали на базу Динамо
Обломки иранских дронов упали на базу Динамо
16.12.2022, 18:25 2
Футбол
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
17.12.2022, 13:50
Футбол
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
17.12.2022, 19:45 1
Футбол
Анси-2022. Магнуссон выиграла спринт, Билосюк заняла 29 место
Анси-2022. Магнуссон выиграла спринт, Билосюк заняла 29 место
16.12.2022, 16:28 4
Биатлон
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
18.12.2022, 07:10
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности