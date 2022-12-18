Определен лучший вратарь и лучший молодой игрок ЧМ-2022

По итогам чемпионата мира в Катаре лучшим вратарем стал кипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, который помог своей команде выиграть Кубок мира.

Мартинес в течение турнира показывал стабильную игру, а в финальной серии пенальти заставил Францию капитулировать.

Звание лучшего молодого игрока аналогично отправляется в состав сборной Аргентины - топовым молодым футболистом турнира стал хавбек Энцо Фернандес.

21-летний представитель «Бенфики» на ЧМ-2022 забил гол и сделал результативную передачу.