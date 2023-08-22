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  4. ВИДЕО. Кухаревич забил первый гол в Англии за молодежную команду Суонси
Англия
22 августа 2023, 10:40 |
83
0

ВИДЕО. Кухаревич забил первый гол в Англии за молодежную команду Суонси

Николай проходит процесс адаптации и восстановления формы

22 августа 2023, 10:40 |
83
0
ВИДЕО. Кухаревич забил первый гол в Англии за молодежную команду Суонси
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

21 августа состоялся матч 2-го тура Английской лиги профессионального развития в дивизионе 2 (второй по силе дивизион Англии среди команд U-21) между клубами «Суонси U-21» и «Крю U-21». Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

3-й гол для молодежной команды «Суонси» забил украинский форвард Николай Кухаревич. Для украинца это первый мяч в Англии.

Кухаревич проходит процесс адаптации и восстановления формы из-за недостаточной предсезонной подготовки. 8 августа Николай дебютировал за первую команду «Суонси» в Кубке английской лиги против «Нортхэмптона».

ВИДЕО. Кухаревич забил первый гол в Англии за молодежную команду Суонси

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Источник Sport.ua
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