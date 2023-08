21 августа состоялся матч 2-го тура Английской лиги профессионального развития в дивизионе 2 (второй по силе дивизион Англии среди команд U-21) между клубами «Суонси U-21» и «Крю U-21». Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

3-й гол для молодежной команды «Суонси» забил украинский форвард Николай Кухаревич. Для украинца это первый мяч в Англии.

Кухаревич проходит процесс адаптации и восстановления формы из-за недостаточной предсезонной подготовки. 8 августа Николай дебютировал за первую команду «Суонси» в Кубке английской лиги против «Нортхэмптона».

ВИДЕО. Кухаревич забил первый гол в Англии за молодежную команду Суонси

Ginnelly ➡️ Kuharevich 🎯@JoshGinnelly7, Kuharevich and Tjoe-A-On all gained valuable minutes in today's #SwansU21s victory over Crewe Alexandra 🦢



📺 Highlights 👉 https://t.co/APqmLogXg2@JomaSportUK | #Swans pic.twitter.com/niQwcXLTjk