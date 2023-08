Кухаревич дебютировал за Суонси. Какая оценка украинца за матч Кубка лиги?

22-летний украинский форвард Николай Кухаревич дебютировал за уэльский «Суонси».

8 августа «Суонси» обыграл «Нортхэмптон» со счетом 3:0 в матче 1/64 финала Кубка английской лиги.

Кухаревич начал поединок в запасе команды и появился на поле на 81-й минуте. Украинец заменил Кайла Нотона.

После завершения поединка статистический портал WhoScred поставил Николаю оценку в 6.2 балла.

Отметим, что Кухаревич присоединился к «Суонси» 31 июля. Минувший сезон форвард провел за шотландский «Хиберниан» (15 матчей, 5 голов) на правах аренды из французского «Труа».

Оценки WhoScored за матч Суонси – Нортхэмптон – 3:0

⏰ FT | 🦢 3-0 👞



Into the hat for the second round 🎩#SWAvNOR | @Carabao_Cup pic.twitter.com/OGtlLZTbdQ