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  4. Ярмолюк стал 11-м дебютантом сборной Украины при Реброве. Кто в списке
Сборная УКРАИНЫ
24 марта 2025, 18:37 |
326
1

Ярмолюк стал 11-м дебютантом сборной Украины при Реброве. Кто в списке

Егор дебютировал в матче против Бельгии

24 марта 2025, 18:37 |
326
1
Ярмолюк стал 11-м дебютантом сборной Украины при Реброве. Кто в списке
УАФ. Егор Ярмолюк

В первом матче плей-офф Лиги наций против Бельгии в составе сборной Украины дебютировал полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк.

21-летний игрок стал 11-м дебютантом национальной команды за 24 матча под руководством наставника Сергея Реброва.

Дебютанты сборной Украины при Сергее Реброве

2023 год – Владислав Ванат, Егор Назарина.

2024 год – Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч.

2025 год – Егор Ярмолюк.

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сборная Украины по футболу Егор Ярмолюк Сергей Ребров Лига наций Украина - Бельгия
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Макс Максов
Це звісно позитив, але за два роки гру так і не поставив! Взагалі не зрозуміло, в що збірна грає при ньому...
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