Ярмолюк стал 11-м дебютантом сборной Украины при Реброве. Кто в списке

В первом матче плей-офф Лиги наций против Бельгии в составе сборной Украины дебютировал полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк.

21-летний игрок стал 11-м дебютантом национальной команды за 24 матча под руководством наставника Сергея Реброва.

Дебютанты сборной Украины при Сергее Реброве

2023 год – Владислав Ванат, Егор Назарина.

2024 год – Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч.

2025 год – Егор Ярмолюк.