Сборная УКРАИНЫ24 марта 2025, 18:37 |
326
1
Ярмолюк стал 11-м дебютантом сборной Украины при Реброве. Кто в списке
Егор дебютировал в матче против Бельгии
24 марта 2025, 18:37 |
326
1
В первом матче плей-офф Лиги наций против Бельгии в составе сборной Украины дебютировал полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк.
21-летний игрок стал 11-м дебютантом национальной команды за 24 матча под руководством наставника Сергея Реброва.
Дебютанты сборной Украины при Сергее Реброве
2023 год – Владислав Ванат, Егор Назарина.
2024 год – Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч.
2025 год – Егор Ярмолюк.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 марта 2025, 23:41 389
Бельгийцы забили три гола во втором тайме
Бокс | 24 марта 2025, 08:56 0
Александр вспомнил поступок Даниэля Дюбуа
Футбол | 24.03.2025, 14:21
Футбол | 24.03.2025, 07:47
Футбол | 24.03.2025, 18:55
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Це звісно позитив, але за два роки гру так і не поставив! Взагалі не зрозуміло, в що збірна грає при ньому...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.03.2025, 07:15 7
24.03.2025, 03:45 1
23.03.2025, 12:02 14
24.03.2025, 01:54 3
23.03.2025, 06:50 37
24.03.2025, 04:20
24.03.2025, 11:41 2
23.03.2025, 08:50 6