Мог играть с украинцами, но выбрал Ланс

Французский нападающий «Монпелье» Элье Ваи перейдет в «Ланс», сообщает Фабрицио Романо.

Клубы уже договорились о сумме трансфера, она составит 35 миллионов евро. Игрок сегодня подпишет с клубом пятилетний контракт, когда пройдет медосмотр.

Ранее сам Фабрицио Романо сообщал, что агенты Ваи ведут переговоры с «Челси», но в случае такого трансфера форварда сразу отдали бы в аренду «Страсбургу». И там, и там играют украинцы: Михаил Мудрик защищает цвета «Челси», а за «Страсбург» выступает Эдуард Соболь.

В прошлом сезоне Элье провел 33 матча в Лиге 1, забив 19 голов и отдав 8 ассистам.