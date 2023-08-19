Мог играть с украинцами, но выбрал Ланс
Элье Ваи не перейдет в Челси или Страсбург
Французский нападающий «Монпелье» Элье Ваи перейдет в «Ланс», сообщает Фабрицио Романо.
Клубы уже договорились о сумме трансфера, она составит 35 миллионов евро. Игрок сегодня подпишет с клубом пятилетний контракт, когда пройдет медосмотр.
Ранее сам Фабрицио Романо сообщал, что агенты Ваи ведут переговоры с «Челси», но в случае такого трансфера форварда сразу отдали бы в аренду «Страсбургу». И там, и там играют украинцы: Михаил Мудрик защищает цвета «Челси», а за «Страсбург» выступает Эдуард Соболь.
В прошлом сезоне Элье провел 33 матча в Лиге 1, забив 19 голов и отдав 8 ассистам.
Elye Wahi to RC Lens, here we go! Deal in place for €35m package as reported by French sources — it’s done between clubs 🟡🔴🇫🇷 #RCLens— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2023
Personal terms agreed on five year deal with medical tests booked later today.
Several clubs wanted Wahi but he’ll play UCL football at Lens. pic.twitter.com/7Fx2r9HWQy
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