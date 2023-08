ОФИЦИАЛЬНО. Лутон подписал экс-вратаря сборной Нидерландов

Новичок Английской Премьер-лиги «Лутон Таун» объявил о подписании 35-летнего вратаря «Норвича» Тима Крула.

Клуб решил не раскрывать сумму трансфера и срок действия контракта героя серии пенальти с Коста-Рикой на чемпионате мира 2014 года.

В последнем сезоне Тим сыграл 17 матчей за «Норвич», пропустив в них 19 голов. Игрок долгое время являлся основным вратарем скромного клуба, но в последнее время выпал из стартового состава. На его счету 169 матчей и 235 пропущенных голов за команду. Крул дважды выигрывал Чемпионшип с «Норвичем».

