ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта арендовала хавбека Милана

«Аталанта» официально сообщила о подписании полузащитника «Милана» Шарля Де Кетеларе. Речь идет об аренде на один год стоимостью 3 миллиона евро с правом выкупа за 23 миллиона плюс 4 миллиона бонусов.

«Аталанта» будет выплачивать все 100% зарплаты Де Кетеларе в этот год. В случае активации опции выкупа «Милан» получит 10% от следующей продажи игрока, но не будет иметь опции обратного выкупа.

Де Кетеларе перешел в «Милан» из «Брюгге» год назад за 35,5 миллиона евро. В прошлом сезоне на счету 22-летнего бельгийца 1 ассист в 40 матчах за «Милан» во всех турнирах.

CDK è qui! 🤴🏼🇧🇪 Benvenuto a Bergamo, Charles! 🖤💙



Charles #DeKetelaere is here! ⚫️🔵 Welcome to Bergamo, Charles! 👋#WelcomeDeKetelaere #GoAtalantaGo pic.twitter.com/INfZc9emLk