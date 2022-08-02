ОФИЦИАЛЬНО. Милан усилился хавбеком, который играл с Соболем за Брюгге
Бельгиец Шарль Де Кетеларе подписал с клубом Серии A контракт на 5 лет
Бельгийский полузащитник Шарль Де Кетеларе официально стал игроком итальянского «Милана».
Ранее 21-летний хавбек выступал за «Брюгге» вместе с украинцем Эдуардом Соболем.
Контракт между клубом и футболистом подписан до 30 июня 2027 года. Шарль выбрал себе 90-й игровой номер.
В прошлом сезоне бельгиец провел за «Брюгге» 49 матчей и забил 18 голов. За 3 сезона он сыграл 120 поединков и провел 25 мячей. С клубом он трижды выиграл чемпионат Бельгии и дважды – Суперкубок страны.
Official Statement: Charles De Ketelaere ➡️ https://t.co/VtKTmMciAo— AC Milan (@acmilan) August 2, 2022
Comunicato Ufficiale: Charles De Ketelaere ➡️ https://t.co/X3dTU6aXhp#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/17kFVVPheF
✍️ CDK ✍️— AC Milan (@acmilan) August 2, 2022
Getting used to the Rossonero 🤩
#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/stKWELQujW
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