ОФИЦИАЛЬНО. Милан усилился хавбеком, который играл с Соболем за Брюгге

Бельгийский полузащитник Шарль Де Кетеларе официально стал игроком итальянского «Милана».

Ранее 21-летний хавбек выступал за «Брюгге» вместе с украинцем Эдуардом Соболем.

Контракт между клубом и футболистом подписан до 30 июня 2027 года. Шарль выбрал себе 90-й игровой номер.

В прошлом сезоне бельгиец провел за «Брюгге» 49 матчей и забил 18 голов. За 3 сезона он сыграл 120 поединков и провел 25 мячей. С клубом он трижды выиграл чемпионат Бельгии и дважды – Суперкубок страны.

