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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан усилился хавбеком, который играл с Соболем за Брюгге
Италия
02 августа 2022, 23:35 | Обновлено 03 августа 2022, 00:13
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ОФИЦИАЛЬНО. Милан усилился хавбеком, который играл с Соболем за Брюгге

Бельгиец Шарль Де Кетеларе подписал с клубом Серии A контракт на 5 лет

02 августа 2022, 23:35 | Обновлено 03 августа 2022, 00:13
280
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан усилился хавбеком, который играл с Соболем за Брюгге
ФК Милан. Шарль Де Кетеларе

Бельгийский полузащитник Шарль Де Кетеларе официально стал игроком итальянского «Милана».

Ранее 21-летний хавбек выступал за «Брюгге» вместе с украинцем Эдуардом Соболем.

Контракт между клубом и футболистом подписан до 30 июня 2027 года. Шарль выбрал себе 90-й игровой номер.

В прошлом сезоне бельгиец провел за «Брюгге» 49 матчей и забил 18 голов. За 3 сезона он сыграл 120 поединков и провел 25 мячей. С клубом он трижды выиграл чемпионат Бельгии и дважды – Суперкубок страны.

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Шарль де Кетеларе Милан Эдуард Соболь Брюгге трансферы трансферы Серии A
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Источник ФК Милан
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