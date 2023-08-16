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Англия
16 августа 2023, 15:49 |
285
0

Звездный португалец остается в Манчестер Сити

Бернарду Силва продлит контракт с «горожанами»

16 августа 2023, 15:49 |
285
0
Звездный португалец остается в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

29-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва все же решил продлить свой контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Соглашение будет рассчитано до 2026 года, подпись под документами будет поставлена ​​в конце следующей недели.

Испанское издание Mundo Deportivo в течение лета связывало португальца с «Барселоной», но каталонский клуб не смог позволить себе подписать игрока из-за финансовых проблем.

В прошлом сезоне Бернарду Силву во всех турнирах сыграл 55 матчей за «Манчестер Сити», отличившись 7 голами и 8 ассистами.

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Бернарду Силва Манчестер Сити Барселона трансферы продление контракта
Источник Фабрицио Романо
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