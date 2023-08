Звездный португалец остается в Манчестер Сити

29-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва все же решил продлить свой контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Соглашение будет рассчитано до 2026 года, подпись под документами будет поставлена ​​в конце следующей недели.

Испанское издание Mundo Deportivo в течение лета связывало португальца с «Барселоной», но каталонский клуб не смог позволить себе подписать игрока из-за финансовых проблем.

В прошлом сезоне Бернарду Силву во всех турнирах сыграл 55 матчей за «Манчестер Сити», отличившись 7 голами и 8 ассистами.

Bernardo Silva has now verbally agreed to sign new contract at Manchester City — formally confirmed his decision to the club 🚨🔵 #MCFC



City expect Bernardo to sign contracts by the end of next week.



Understand new deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/fSg0dXjtd0