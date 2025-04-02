ВИДЕО. Коваленко проиграл. Болонья разгромила Эмполи и близка к финалу
В другом полуфинале Кубка Италии два раза дерби проведут «Милан» и «Интер»
В первом матче полуфинала Кубка Италии «Болонья» на выезде разгромила «Эмполи» (3:0).
Первый гол забил Риккардо Орсолини, а затем Тейс Даллинга оформил дубль. Две голевых передачи отдал Дан Ндойе.
Украинский хавбек Эмполи Виктор Коваленко отыграл весь матч.
Ответная игра пройдет на домашней арене «Болоньи» 24 апреля.
В другом полуфинале два раза дерби проведут «Милан» и «Интер» (2 и 23 апреля).
Кубок Италии. 1/2 финала, 1 апреля
Эмполи – Болонья – 0:3
Голы: Орсолини, 23, Даллинга, 29, 51
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Орсолини, 23 мин
ГОЛ! 0:2. Даллинга, 29 мин
ГОЛ! 0:3. Даллинга, 51 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андер Барренечеа отличился в ворота украинского голкипера на 16-й минуте
Сегодня команда может выйти в финал