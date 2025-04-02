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Кубок Италии
Эмполи
01.04.2025 22:00 – FT 0 : 3
Болонья
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Италия
02 апреля 2025, 00:29 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:04
34
0

ВИДЕО. Коваленко проиграл. Болонья разгромила Эмполи и близка к финалу

В другом полуфинале Кубка Италии два раза дерби проведут «Милан» и «Интер»

02 апреля 2025, 00:29 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:04
34
0
ВИДЕО. Коваленко проиграл. Болонья разгромила Эмполи и близка к финалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

В первом матче полуфинала Кубка Италии «Болонья» на выезде разгромила «Эмполи» (3:0).

Первый гол забил Риккардо Орсолини, а затем Тейс Даллинга оформил дубль. Две голевых передачи отдал Дан Ндойе.

Украинский хавбек Эмполи Виктор Коваленко отыграл весь матч.

Ответная игра пройдет на домашней арене «Болоньи» 24 апреля.

В другом полуфинале два раза дерби проведут «Милан» и «Интер» (2 и 23 апреля).

Кубок Италии. 1/2 финала, 1 апреля

Эмполи – Болонья – 0:3

Голы: Орсолини, 23, Даллинга, 29, 51

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Орсолини, 23 мин

ГОЛ! 0:2. Даллинга, 29 мин

ГОЛ! 0:3. Даллинга, 51 мин

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Болонья).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Болонья).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
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Кубок Италии по футболу Болонья Виктор Коваленко Эмполи видео голов и обзор Риккардо Орсолини Тейс Даллинга Дан Ндойе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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