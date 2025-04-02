ВИДЕО. Коваленко проиграл. Болонья разгромила Эмполи и близка к финалу

В первом матче полуфинала Кубка Италии «Болонья» на выезде разгромила «Эмполи» (3:0).

Первый гол забил Риккардо Орсолини, а затем Тейс Даллинга оформил дубль. Две голевых передачи отдал Дан Ндойе.

Украинский хавбек Эмполи Виктор Коваленко отыграл весь матч.

Ответная игра пройдет на домашней арене «Болоньи» 24 апреля.

В другом полуфинале два раза дерби проведут «Милан» и «Интер» (2 и 23 апреля).

Кубок Италии. 1/2 финала, 1 апреля

Эмполи – Болонья – 0:3

Голы: Орсолини, 23, Даллинга, 29, 51

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Орсолини, 23 мин

ГОЛ! 0:2. Даллинга, 29 мин

ГОЛ! 0:3. Даллинга, 51 мин