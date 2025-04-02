Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эмполи – Болонья – 0:3. Фиаско Коваленко, Даллинга забил дважды. Видеообзор
Кубок Италии
Эмполи
01.04.2025 22:00 – FT 0 : 3
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 апреля 2025, 00:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:11
39
0

Эмполи – Болонья – 0:3. Фиаско Коваленко, Даллинга забил дважды. Видеообзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Италии

02 апреля 2025, 00:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:11
39
0
Эмполи – Болонья – 0:3. Фиаско Коваленко, Даллинга забил дважды. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче полуфинала Кубка Италии «Болонья» на выезде разгромила «Эмполи» (3:0).

Первый гол забил Риккардо Орсолини, а затем Тейс Даллинга оформил дубль. Две голевых передачи отдал Дан Ндойе.

Украинский хавбек Эмполи Виктор Коваленко отыграл весь матч.

Ответная игра пройдет на домашней арене «Болоньи» 24 апреля.

В другом полуфинале два раза дерби проведут «Милан» и «Интер» (2 и 23 апреля).

Кубок Италии. 1/2 финала, 1 апреля

Эмполи – Болонья – 0:3

Голы: Орсолини, 23, Даллинга, 29, 51

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Орсолини, 23 мин

ГОЛ! 0:2. Даллинга, 29 мин

ГОЛ! 0:3. Даллинга, 51 мин

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Болонья).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Болонья).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
По теме:
Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:0. Удар от волков. Видео гола и обзор
ВИДЕО. Как Рюдигер вывел Реал Мадрид в финал Кубка Испании, забив на 115-й
Дюнкерк – ПСЖ – 2:4. Ушат холодной воды для гранда. Видео голов и обзор
Болонья Эмполи Кубок Италии по футболу Виктор Коваленко Риккардо Орсолини видео голов и обзор Тейс Даллинга Дан Ндойе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ноттингем Форест переиграл Ман Юнайтед в АПЛ и рвется в Лигу чемпионов
Футбол | 01 апреля 2025, 23:59 6
Ноттингем Форест переиграл Ман Юнайтед в АПЛ и рвется в Лигу чемпионов
Ноттингем Форест переиграл Ман Юнайтед в АПЛ и рвется в Лигу чемпионов

На 5-й минуте для хозяев поля мяч забил Антони Эланга

Ливерпуль – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 02 апреля 2025, 01:52 0
Ливерпуль – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 2 апреля в 22:00 по Киеву

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Бокс | 01.04.2025, 08:54
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Бокс | 01.04.2025, 08:22
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Футбол | 01.04.2025, 12:13
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
01.04.2025, 00:30 6
Футбол
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
01.04.2025, 12:14 7
Футбол
Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»
Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»
31.03.2025, 21:23 7
Теннис
Жестокие драки и 7 шайб. Состоялся третий матч финала плей-офф
Жестокие драки и 7 шайб. Состоялся третий матч финала плей-офф
31.03.2025, 17:22 6
Хоккей
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
31.03.2025, 13:52 10
Бокс
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
31.03.2025, 10:20 4
Футбол
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
01.04.2025, 09:28 6
Футбол
Холифилд рассказал, как бы прошел его бой с Усиком
Холифилд рассказал, как бы прошел его бой с Усиком
31.03.2025, 00:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем