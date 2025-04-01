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Кубок Италии
Эмполи
01.04.2025 22:00 – FT 0 : 3
Болонья
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Италия
01 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:04
133
0

90 минут Коваленко. Болонья в первом матче 1/2 финала Кубка разбила Эмполи

Матч завершился со счетом 3:0, Виктор вышел в старте провел весь поединок

01 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:04
133
0
90 минут Коваленко. Болонья в первом матче 1/2 финала Кубка разбила Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Эмполи и Болонья.

Поединок прошел на стадионе Карло Кастеллани. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Украинский хавбек хозяев Виктор Коваленко вышел в стартовом составе и провел 90 минут.

Ответный поединок состоится 24 апреля.

Кубок Италии. 1/2 финала, 1 апреля

Эмполи – Болонья – 0:3

Голы: Орсолини, 23, Даллинга, 29, 51

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Болонья).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Болонья).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
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Эмполи Болонья Кубок Италии по футболу Виктор Коваленко Тейс Даллинга Риккардо Орсолини Дан Ндойе видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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