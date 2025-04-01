Италия01 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:04
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90 минут Коваленко. Болонья в первом матче 1/2 финала Кубка разбила Эмполи
Матч завершился со счетом 3:0, Виктор вышел в старте провел весь поединок
01 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:04
133
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1 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Эмполи и Болонья.
Поединок прошел на стадионе Карло Кастеллани. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Украинский хавбек хозяев Виктор Коваленко вышел в стартовом составе и провел 90 минут.
Ответный поединок состоится 24 апреля.
Кубок Италии. 1/2 финала, 1 апреля
Эмполи – Болонья – 0:3
Голы: Орсолини, 23, Даллинга, 29, 51
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Болонья).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Болонья).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
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