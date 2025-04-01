90 минут Коваленко. Болонья в первом матче 1/2 финала Кубка разбила Эмполи

1 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Эмполи и Болонья.

Поединок прошел на стадионе Карло Кастеллани. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Украинский хавбек хозяев Виктор Коваленко вышел в стартовом составе и провел 90 минут.

Ответный поединок состоится 24 апреля.

Кубок Италии. 1/2 финала, 1 апреля

Эмполи – Болонья – 0:3

Голы: Орсолини, 23, Даллинга, 29, 51