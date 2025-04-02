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  4. Шапаренко назвал будущего тренера Динамо
Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 00:41 |
377
0

Шапаренко назвал будущего тренера Динамо

Лидер «сине-белых» считает, что с этой ролью справится Андрей Ярмоленко

02 апреля 2025, 00:41 |
377
0
Шапаренко назвал будущего тренера Динамо
УАФ. Николай Шапаренко и Андрей Яромленко

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко ответил, кто из нынешних игроков «Динамо» может в будущем возглавить киевский клуб.

«Кто из игроков Динамо имеет потенциал стать классным главным тренером? Это Ярмоленко», – сказал Шапаренко.

В этом сезоне Андрей Ярмоленко отыграл за «Динамо» 23 матча, в которых отметился семью забитыми голами и одной результативной передачей.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский оценил результаты подопечных Александра Шовковского и сказал, чего не хватает нынешнему поколению:

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Шапаренко Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
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