Шапаренко назвал будущего тренера Динамо
Лидер «сине-белых» считает, что с этой ролью справится Андрей Ярмоленко
Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко ответил, кто из нынешних игроков «Динамо» может в будущем возглавить киевский клуб.
«Кто из игроков Динамо имеет потенциал стать классным главным тренером? Это Ярмоленко», – сказал Шапаренко.
В этом сезоне Андрей Ярмоленко отыграл за «Динамо» 23 матча, в которых отметился семью забитыми голами и одной результативной передачей.
Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский оценил результаты подопечных Александра Шовковского и сказал, чего не хватает нынешнему поколению:
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