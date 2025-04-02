Шапаренко назвал будущего тренера Динамо

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко ответил, кто из нынешних игроков «Динамо» может в будущем возглавить киевский клуб.

«Кто из игроков Динамо имеет потенциал стать классным главным тренером? Это Ярмоленко», – сказал Шапаренко.

В этом сезоне Андрей Ярмоленко отыграл за «Динамо» 23 матча, в которых отметился семью забитыми голами и одной результативной передачей.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский оценил результаты подопечных Александра Шовковского и сказал, чего не хватает нынешнему поколению:

