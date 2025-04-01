Форвард Ливерпуля перейдет в топ-клуб Испании
Дарвин Нуньес летом может стать игроком «Атлетико» летом
25-летний уругвайский форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес этим летом может стать игроком «Атлетико».
Об этом сообщает издание TEAMtalk.
Известно, что нападающим интересуется Диего Симеоне, который является поклонником игры уругвайца.
Нуньес был ключевым форвардом для Юргена Клоппа, но после прихода Арне Слота чаще начинает матчи на скамейке запасных.
В этом сезоне уругваец сыграл 40 матчей и забил 7 мячей. Всего он провел на поле 1882 минуты, что в среднем чуть больше одного тайма за игру.
Ранее стало известно о восстановлении после травмы форварда «Арсенала».
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