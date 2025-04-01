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Англия
01 апреля 2025, 03:35 | Обновлено 01 апреля 2025, 03:48
243
0

Форвард Ливерпуля перейдет в топ-клуб Испании

Дарвин Нуньес летом может стать игроком «Атлетико» летом

01 апреля 2025, 03:35 | Обновлено 01 апреля 2025, 03:48
243
0
Форвард Ливерпуля перейдет в топ-клуб Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний уругвайский форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес этим летом может стать игроком «Атлетико».

Об этом сообщает издание TEAMtalk.

Известно, что нападающим интересуется Диего Симеоне, который является поклонником игры уругвайца.

Нуньес был ключевым форвардом для Юргена Клоппа, но после прихода Арне Слота чаще начинает матчи на скамейке запасных.

В этом сезоне уругваец сыграл 40 матчей и забил 7 мячей. Всего он провел на поле 1882 минуты, что в среднем чуть больше одного тайма за игру.

Ранее стало известно о восстановлении после травмы форварда «Арсенала».

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Ливерпуль Атлетико Мадрид Дарвин Нуньес трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Диего Симеоне
Александр Сильченко Источник: TeamTalk
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