Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб

Лондонский «Арсенал» рассчитывает продать украинского защитника Александра Зинченко следующим летом.

По информации EstoesAtleti, украинец попал в список игроков, которых «Арсенал» рассчитывает продать. «Канониры» установили ценник на Зинченко – 17 миллионов фунтов стерлингом. Этим готов воспользоваться мадридский клуб «Атлетико». Мадридцы планировали усилиться украинцем еще прошлой зимой, но тогда трансфер сорвался.

В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 17 матчей и забил один гол.

Ранее журналист Goal.com Чарльз Уоттс поделился мнением относительно ситуации с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.