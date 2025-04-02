Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
«Канониры» рассчитывают продать Александра летом 2025 года
Лондонский «Арсенал» рассчитывает продать украинского защитника Александра Зинченко следующим летом.
По информации EstoesAtleti, украинец попал в список игроков, которых «Арсенал» рассчитывает продать. «Канониры» установили ценник на Зинченко – 17 миллионов фунтов стерлингом. Этим готов воспользоваться мадридский клуб «Атлетико». Мадридцы планировали усилиться украинцем еще прошлой зимой, но тогда трансфер сорвался.
В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 17 матчей и забил один гол.
Ранее журналист Goal.com Чарльз Уоттс поделился мнением относительно ситуации с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.
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