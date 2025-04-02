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  4. Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Англия
02 апреля 2025, 00:05 |
1010
0

Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб

«Канониры» рассчитывают продать Александра летом 2025 года

02 апреля 2025, 00:05 |
1010
0
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» рассчитывает продать украинского защитника Александра Зинченко следующим летом.

По информации EstoesAtleti, украинец попал в список игроков, которых «Арсенал» рассчитывает продать. «Канониры» установили ценник на Зинченко – 17 миллионов фунтов стерлингом. Этим готов воспользоваться мадридский клуб «Атлетико». Мадридцы планировали усилиться украинцем еще прошлой зимой, но тогда трансфер сорвался.

В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 17 матчей и забил один гол.

Ранее журналист Goal.com Чарльз Уоттс поделился мнением относительно ситуации с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Атлетико Мадрид
Дмитрий Олейник Источник
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