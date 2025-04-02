ФОТО. Развод – отмена! У футболиста Вереса всё стабилизировалоь
Семен Вовченко и Катерина решили не разводиться
Катерина, жена защитника «Вереса» Семена Вовченко, развеяла слухи о разводе.
На днях она шокировала сеть заявлением о разрыве после 11 лет отношений, однако быстро уточнила, что её слова были эмоциональным порывом.
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«Я допустила неосторожность, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии. Никаких измен не было, мы просто пережили семейный кризис. Мы поговорили и остались вместе. Поэтому, кто радовался нашему разрыву – расходитесь», – отметила Катерина.
Сейчас пара воспитывает дочку Софию.
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