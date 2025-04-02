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02 апреля 2025, 01:01 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:02
385
0

ФОТО. Развод – отмена! У футболиста Вереса всё стабилизировалоь

Семен Вовченко и Катерина решили не разводиться

02 апреля 2025, 01:01 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:02
385
0
ФОТО. Развод – отмена! У футболиста Вереса всё стабилизировалоь
Instagram. Семен и Катерина Вовченко

Катерина, жена защитника «Вереса» Семена Вовченко, развеяла слухи о разводе.

На днях она шокировала сеть заявлением о разрыве после 11 лет отношений, однако быстро уточнила, что её слова были эмоциональным порывом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Я допустила неосторожность, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии. Никаких измен не было, мы просто пережили семейный кризис. Мы поговорили и остались вместе. Поэтому, кто радовался нашему разрыву – расходитесь», – отметила Катерина.

Сейчас пара воспитывает дочку Софию.

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фото Верес Ровно Семен Вовченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу развод
Максим Лапченко Источник: Instagram
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