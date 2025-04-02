ФОТО. Дани Алвес сошелся с женой после тюрьмы, и теперь она – беременна

Жена Дани Алвеса, Жоана Санс, объявила о беременности всего через три дня после того, как экс-звезда «Барселоны» был оправдан по делу о изнасиловании в каталонском ночном клубе.

Бразильца приговорили к четырехлетнему тюремному сроку в феврале прошлого года после признания его виновным в изнасиловании. На протяжении судебного процесса он разошелся с женой, 32-летней моделью, но их развод никогда не был подтвержден официально.

Однако после его освобождения под залог они, похоже, помирились, и Жоана сообщила, что она ожидает ребенка.

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«Я не хотела делиться этим, пока это не станет очевидным, но хотела поддержать тех, кто борется», — написала она в Instagram.

Санс не подтвердила, является ли Алвес отцом. После его осуждения государственные обвинители подали апелляцию, требуя девять лет тюрьмы, в то время как частные прокуроры потребовали 12 лет лишения свободы.

В пятницу Высший суд Каталонии отклонил апелляции и оправдал Алвеса, заявив, что пределы презумпции невиновности не были превышены.