Он забивал в финале ЛЧ. Флик запросил у руководства Барсы топ-трансфер
Немецкий коуч хочет видеть в команде Кингсли Комана
Французский вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик хочет видеть 28-летнего футболиста в команде. Флик уверен в качестве Комана и считает что француз мог бы стать одним из ключевых игроков его проекта, но мюнхенский клуб не намерен так просто отпускать игроа.
Кингсли Коман забил в финале Лиги чемпионов в сезоне 2019/20. Француз поразил ворота «ПСЖ».
Ранее сообщалось о том, что лидер «Барселоны» вернулся к тренировкам.
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