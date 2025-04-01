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  4. Он забивал в финале ЛЧ. Флик запросил у руководства Барсы топ-трансфер
Испания
01 апреля 2025, 22:31 |
1093
1

Он забивал в финале ЛЧ. Флик запросил у руководства Барсы топ-трансфер

Немецкий коуч хочет видеть в команде Кингсли Комана

01 апреля 2025, 22:31 |
1093
1
Он забивал в финале ЛЧ. Флик запросил у руководства Барсы топ-трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Французский вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик хочет видеть 28-летнего футболиста в команде. Флик уверен в качестве Комана и считает что француз мог бы стать одним из ключевых игроков его проекта, но мюнхенский клуб не намерен так просто отпускать игроа.

Кингсли Коман забил в финале Лиги чемпионов в сезоне 2019/20. Француз поразил ворота «ПСЖ».

Ранее сообщалось о том, что лидер «Барселоны» вернулся к тренировкам.

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Кингсли Коман Бавария Ханс-Дитер Флик трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Барселона ПСЖ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Ostrov Khortitsa
и зачем им этот хрусталь?
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