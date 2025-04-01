Он забивал в финале ЛЧ. Флик запросил у руководства Барсы топ-трансфер

Французский вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик хочет видеть 28-летнего футболиста в команде. Флик уверен в качестве Комана и считает что француз мог бы стать одним из ключевых игроков его проекта, но мюнхенский клуб не намерен так просто отпускать игроа.

Кингсли Коман забил в финале Лиги чемпионов в сезоне 2019/20. Француз поразил ворота «ПСЖ».

Ранее сообщалось о том, что лидер «Барселоны» вернулся к тренировкам.