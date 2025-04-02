Что за триллер! Матч Реала Мадрид и Реала Сосьедад перешел в экстратаймы

1 апреля проходит ответны матч 1/2 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок 1:0].

Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

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Основное время игры завершилось со счетом 4:3 в пользу гостей! Коллективы определят первого финалиста в экстратаймах, а если понадобится – то в серии пенальти.

До 72-й минуты счет был 1:1 и Реал проходил дальше. Вначале Давид Алаба оформил автогол, а затем Микель Оярсабаль забил третий, сделав счет 3:1. По состоянии на 80-ю минуту финалистом был Сосьедад.

Но не тут то было: на 82-й отличился Джуд Беллингем, а на 86-й – Орельен Тчуамени. 3:3 и казалось, что сливочные сотворили безумие.

Однако и Сосьедад не отдал игру – на 90+3-й Микель Оярсабаль положил дубль и перевел матч в экстратаймы!

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин вышел в стартовом составе. Он пропустил четыре гола, два из которых – между ног.