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Испания
02 апреля 2025, 00:33 | Обновлено 02 апреля 2025, 00:54
561
5

Что за триллер! Матч Реала Мадрид и Реала Сосьедад перешел в экстратаймы

В основные 90 минут команды наклепали семь мячей, Сосьедад победил 4:3, но еще ничего не решено

02 апреля 2025, 00:33 | Обновлено 02 апреля 2025, 00:54
561
5
Что за триллер! Матч Реала Мадрид и Реала Сосьедад перешел в экстратаймы
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля проходит ответны матч 1/2 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок 1:0].

Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основное время игры завершилось со счетом 4:3 в пользу гостей! Коллективы определят первого финалиста в экстратаймах, а если понадобится – то в серии пенальти.

До 72-й минуты счет был 1:1 и Реал проходил дальше. Вначале Давид Алаба оформил автогол, а затем Микель Оярсабаль забил третий, сделав счет 3:1. По состоянии на 80-ю минуту финалистом был Сосьедад.

Но не тут то было: на 82-й отличился Джуд Беллингем, а на 86-й – Орельен Тчуамени. 3:3 и казалось, что сливочные сотворили безумие.

Однако и Сосьедад не отдал игру – на 90+3-й Микель Оярсабаль положил дубль и перевел матч в экстратаймы!

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин вышел в стартовом составе. Он пропустил четыре гола, два из которых – между ног.

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Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Мадрид - Реал Сосьедад Кубок Испании по футболу Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Tom
Непруха у Андрія сьогодні, якщо програють то його з'їдять вболівальники
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Octopus
На пару с Алабой организовали 4 гола
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saltim
Андрей в ударе сегодня!
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