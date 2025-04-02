Разозлились и отгрузили 4 мяча. ПСЖ сотворил камбэк в полуфинале Кубка
В финале клуб из Парижа сыграет против победителя пары Канн – Реймс
В полуфинальном поединке Кубка Франции ПСЖ в гостях одолел Дюнкерк, создав камбек (4:2).
Команда из второго дивизиона неожиданно забила два гола на старте матча. на 7-й минуте Сассо открыл счет, а на 27-й Аль-Саад удвоил преимущество Дюнкерка.
ПСЖ ответил камбэком, забив 4 гола. Перед перерывом Усман Дембеле сократил отставание, а на 48-й минуте Маркиньос восстановил равновесие.
На 62-й минуте Дезире Дуэ вывел парижский клуб вперед, а в компенсированное время Дембеле оформил дубль, закрепив победу своей команды.
Таким образом, ПСЖ вышел в финал Кубка Франции, где встретится с победителем пары Канн – Реймс.
Кубок Франции. 1/2 финала. 1 апреля
Дюнкерк – ПСЖ – 2:4
Голы: Сассо, 7, Аль-Саад, 27 – Дембеле, 45, Маркиньос, 48, Дуэ, 62, Дембеле, 90
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