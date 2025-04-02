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Кубок Франции
Дюнкерк
01.04.2025 22:10 – FT 2 : 4
ПСЖ
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Франция
02 апреля 2025, 00:10 | Обновлено 02 апреля 2025, 00:20
156
0

Разозлились и отгрузили 4 мяча. ПСЖ сотворил камбэк в полуфинале Кубка

В финале клуб из Парижа сыграет против победителя пары Канн – Реймс

02 апреля 2025, 00:10 | Обновлено 02 апреля 2025, 00:20
156
0
Разозлились и отгрузили 4 мяча. ПСЖ сотворил камбэк в полуфинале Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинальном поединке Кубка Франции ПСЖ в гостях одолел Дюнкерк, создав камбек (4:2).

Команда из второго дивизиона неожиданно забила два гола на старте матча. на 7-й минуте Сассо открыл счет, а на 27-й Аль-Саад удвоил преимущество Дюнкерка.

ПСЖ ответил камбэком, забив 4 гола. Перед перерывом Усман Дембеле сократил отставание, а на 48-й минуте Маркиньос восстановил равновесие.

На 62-й минуте Дезире Дуэ вывел парижский клуб вперед, а в компенсированное время Дембеле оформил дубль, закрепив победу своей команды.

Таким образом, ПСЖ вышел в финал Кубка Франции, где встретится с победителем пары Канн – Реймс.

Кубок Франции. 1/2 финала. 1 апреля

Дюнкерк – ПСЖ – 2:4

Голы: Сассо, 7, Аль-Саад, 27 – Дембеле, 45, Маркиньос, 48, Дуэ, 62, Дембеле, 90

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Кубок Франции по футболу ПСЖ Дюнкерк Канн Реймс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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